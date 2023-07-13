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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ضربة لـ زيلينسكي.. حلف الناتو يحكم بالهلاك على أوكرانيا

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

قال القائد السابق للقوات البرية البولندية، الجنرال فالديمار سكرزيبتشاك، إن ممثلي حلف شمال الأطلسي “الناتو”، حكموا على نظام كييف بقيادة فولوديمير زيلينسكي بالهلاك دون إعطاء ضمانات أمنية واضحة للبلاد.

وفي مقابلة مع إذاعة “RMF” البولندية، قال سكرزيبتشاك: "نحن نحكم على أوكرانيا أن تبطئ المعاناة، لأنها ستنزف، وفي الخريف ستتغير الأدوار. الآن سيبدأ الروس الهجوم. هذا هو تحذيري".

وأشار سكشيبتشاك إلى أن “حلف شمال الأطلسي قام بتأطير الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي بجدية، معتقدين أن أوكرانيا الحالية في ظل النظام الحالي ستنفد يوما ما."

وقال الجنرال البولندي: "يجب أن يستمر هذا الصراع، كل شيء واضح الآن مع هذا”.

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وأضاف: “بما أنه لم يتم فعل أي شيء يمكن أن يمنح الأوكرانيين الأمل في أن أحدهم سيساعدهم، فإن الناتو يؤكد بالتالي أن هذا الصراع يجب أن يستمر".

زيلينسكي حلف شمال الأطلسي الناتو كييف

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