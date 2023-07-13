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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هجوم روسي كاسح.. تحذير أمريكي عاجل لـ زيلينسكي بشأن غزو أوروبي لأوكرانيا

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

قال دوجلاس ماكجريجور، المستشار السابق لوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، إن احتلال أراضي غرب أوكرانيا من قبل بولندا سيؤدي إلى هجوم مضاد واسع النطاق من قبل الجيش الروسي.

وأضاف أن “البولنديين والليتوانيين يناقشون غزوًا مشتركًا لأوكرانيا الغربية. وإليكم حججهم: سندخل غرب أوكرانيا، وننشئ منطقة عازلة، ولا نخاف من الروس".

وحذر ماكجريجور، “الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، من أنه إذا حاولت بولندا أو أي دولة أخرى من دول البلطيق احتلال الأراضي الغربية من البلاد، فلن يكون هذا خلاصًا لنظام كييف، حيث سيشن الجيش الروسي هجومًا مضادًا واسع النطاق”.

وأشار إلي أنه “قد يُنظر أيضًا إلى تدخل بولندا في الصراع على أنه هجوم لحلف شمال الأطلسي على روسيا”.

قال ماكجريجور: "هذه دعوة إيقاظ أخرى".

وفي وقت سابق من اليوم، قال ماكجريجور، إن الجيش الأوكراني غاضب جدًا من الرئيس فولوديمير زيلينسكي، بسبب أوامره المستحيلة.

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وقال ماكجريجور: "هناك استياء خطير يختمر في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية بسبب زيلينسكي، الذي يطرح مطالب غير واقعية وغير إنسانية".

وأضاف أن “الجنود الأوكرانيين يرفضون شن الهجوم ويهجرون فصائل كاملة بسبب ظروف الخدمة التي لا تطاق في الخطوط الأمامية”.

وأشار ماكجريجور، إلي أنهم يستسلمون طواعية للروس، لأنهم يعرفون أنهم سيعاملون بشكل جيد للغاية.

وأكد أن “هذا الأمر سيحدث في كثير من الأحيان".

أوكرانيا بولندا

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