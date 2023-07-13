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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلان عاجل من بوتين بشأن "اتفاق إسطنبول" بين روسيا وأوكرانيا

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن مسودة الاتفاقية بين روسيا وأوكرانيا، والتي تم إعدادها في إسطنبول، تضمنت قضايا مهمة بشأن ضمانات أمنية لكييف، وكانت مقبولة بشكل عام.

وقال بوتين، لقناة “روسيا-24”، "مسودة الاتفاقية بين روسيا وأوكرانيا، والذي تم إعداده في إسطنبول والذي تم التخلي عنه بعد ذلك من قبل النظام الأوكراني، حدد بتفصيل كبير قضايا ضمان أمن أوكرانيا… لا يزال يتعين علينا التفكير فيما إذا كنا قد اتفقنا مع كل ما ورد هناك لكن بشكل عام اعتقد ان هذه الوثيقة مقبولة".

وفي وقت سابق من اليوم، قال بوتين، إن القوات الأوكرانية مترددة في استخدام المعدات الثقيلة التي يقدمها الداعمون الغربيون، لأنها أصبحت تشكل عبئًا عليهم.

وكشف بوتين لقناة “روسيا-24”، أن “الدبابات الغربية تحترق بشدة عند قصفها مقارنة بالدبابات السوفيتية”.

وأضاف أن “القوات الروسية دمرت ما مجموعه 311 دبابة أوكرانية منذ 4 يونيو”، مشيرا إلى أن “ثلثها على الأقل دبابات غربية الصنع، بما في ذلك دبابات ليوبارد”.

وقال بوتين إن "عضوية أوكرانيا المحتملة في حلف شمال الأطلسي “الناتو” ستشكل تهديدا لـ روسيا"، موضحا أن “انضمام أوكرانيا المحتمل لحلف شمال الأطلسي سيخلق مزيدا من التوترات على الساحة العالمية”.

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وأكد الرئيس الروسي، أن “موسكو ليست ضد الضمانات الأمنية لأوكرانيا ولكن ليس على حساب أمن روسيا”.

وقال: “الدبابات الأجنبية في أوكرانيا هدف ذو أولوية للقوات الروسية”، مشيرا إلى أن “إمدادات الأسلحة بعيدة المدى لأوكرانيا لها تأثير لكنها ليست حرجة”.

وأضاف بوتين، أن “إمدادات الأسلحة الجديدة لن تغير أي شيء في ساحة المعركة”.

بوتين روسيا أوكرانيا كييف

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