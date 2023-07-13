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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوتين: دبابات الغرب تحترق بشدة أكثر من نظيرتها السوفيتية..وأوكرانيا مترددة في استخدامها

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن القوات الأوكرانية مترددة في استخدام المعدات الثقيلة التي يقدمها الداعمون الغربيون، لأنها أصبحت تشكل عبئًا عليهم.

وكشف بوتين لقناة “روسيا-24”، أن “الدبابات الغربية تحترق بشدة عند قصفها مقارنة بالدبابات السوفيتية”.

وأضاف أن “القوات الروسية دمرت ما مجموعه 311 دبابة أوكرانية منذ 4 يونيو”، مشيرا إلى أن “ثلثها على الأقل دبابات غربية الصنع، بما في ذلك دبابات ليوبارد”.

ومنذ قليل، قال بوتين إن عضوية أوكرانيا المحتملة في حلف شمال الأطلسي “الناتو” ستشكل تهديدا لـ روسيا.

وأوضح بوتين، أن “انضمام أوكرانيا المحتمل لحلف شمال الأطلسي سيخلق مزيدا من التوترات على الساحة العالمية”.

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وأكد الرئيس الروسي، أن “موسكو ليست ضد الضمانات الأمنية لأوكرانيا ولكن ليس على حساب أمن روسيا”.

وقال: “الدبابات الأجنبية في أوكرانيا هدف ذو أولوية للقوات الروسية”، مشيرا إلى أن “إمدادات الأسلحة بعيدة المدى لأوكرانيا لها تأثير لكنها ليست حرجة”.

وأضاف بوتين، أن “إمدادات الأسلحة الجديدة لن تغير أي شيء في ساحة المعركة”.

بوتين الدبابات الغربية روسيا

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