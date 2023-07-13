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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوتين يلوح بانسحاب روسيا من "صفقة الحبوب"

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين

لوح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، بالانسحاب من اتفاق تصدير الحبوب إن لم تلتزم الأطراف الأخرى.

قال بوتين، إن “روسيا على اتصال بالأمم المتحدة لكنهم ما زالوا يفشلون في جهود تجديد اتفاق البحر الأسود لتصدير الحبوب”، موضحا أن “العقوبات على روسيا أدت إلى تفاقم الوضع في أسواق الطاقة والغذاء”.

وقال الرئيس الروسي، إنه “سيتم تجديد اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود عندما تلتزم الأطراف الأخرى بتعهداتها”.

ومنذ قليل، قال بوتين إن عضوية أوكرانيا المحتملة في حلف شمال الأطلسي “الناتو” ستشكل تهديدا لـ روسيا.

وأوضح بوتين، أن “انضمام أوكرانيا المحتمل لحلف شمال الأطلسي سيخلق مزيدا من التوترات على الساحة العالمية”.

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وأكد الرئيس الروسي، أن “موسكو ليست ضد الضمانات الأمنية لأوكرانيا ولكن ليس على حساب أمن روسيا”.

وقال: “الدبابات الأجنبية في أوكرانيا هدف ذو أولوية للقوات الروسية”، مشيرا إلي أن “إمدادات الأسلحة بعيدة المدى لأوكرانيا لها تأثير لكنها ليست حرجة”.

وأضاف بوتين، أن “إمدادات الأسلحة الجديدة لن تغير أي شيء في ساحة المعركة”.

بوتين روسيا الأمم المتحدة

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