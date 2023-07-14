الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة ودرجات الحرارة المتوقعة

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة 14 يوليو 2023، طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على الأنحاء كافة.

الظواهر الجوية

وعن الظواهر الجوية، توقعت هيئة الأرصاد أن تتكون شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وعن حالة البحر المتوسط، توقعت هيئة الأرصاد أن تكون خفيفة إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.75 مترا إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

فيما حذرت هيئة الأرصاد، من التعرض المباشر لأشعة الشمس لأنها يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة، فضلا عن أن ارتفاع معدل نسب الرطوبة نهارا يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح ما بين درجتين إلى ثلاث درجات مئوية.

وأصدرت هيئة الأرصاد بيانا بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة على محافظات ومدن مصر كالآتي: