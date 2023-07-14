عاجل
أخبار التعليم للتسجيل باختبارات القدرات بكليات جامعة حلوان اتباع الخطوات التالية.. تعرف على آخر موعد للتقديم ببرنامج تأهيل الباحثين لريادة الأعمال بالجامعات نشرة المرأة والصحة| 3 مشروبات لخفض ضغط الدم المرتفع..ماذا يحدث لجسمك عند تناول ثمرة مانجو في اليوم مطعم يثير الجدل بتقديمه خدمة النوم لزبائنه بعد تناول الطعام..اعرف القصة كاملة بدعوة من هيثم الحاج علي .. عربية الحواديت تصل المنوفية لتدريب الأطفال على القراءة والكتابة سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الجمعة 14 يوليو 2023
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة ودرجات الحرارة المتوقعة

صدى البلد

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة 14 يوليو 2023، طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على الأنحاء كافة.

الظواهر الجوية

وعن الظواهر الجوية، توقعت هيئة الأرصاد أن تتكون شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وعن حالة البحر المتوسط، توقعت هيئة الأرصاد أن تكون خفيفة إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.75 مترا إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

فيما حذرت هيئة الأرصاد، من التعرض المباشر لأشعة الشمس لأنها يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة، فضلا عن أن ارتفاع معدل نسب الرطوبة نهارا يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح ما بين درجتين إلى ثلاث درجات مئوية.

وأصدرت هيئة الأرصاد بيانا بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة على محافظات ومدن مصر كالآتي:

 

الأرصاد هيئة الأرصاد درجات الحرارة اليوم الجمعة الظواهر الجوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رغم الفوز الكبير.. قرار عاجل بمعاقبة نجم الأهلي

أول تعليق من مرتضى منصور عقب رباعية الأهلي أمام الزمالك

بعد فوز الأهلي.. أكرم توفيق يثير غضب جمهور الزمالك بهذا التصرف

أول تعليق من أحمد عيد عبد الملك بعد هزيمة الزمالك الثقيلة أمام الأهلي

تصرف مفاجئ من شيكابالا مع الشناوي عقب رباعية الأهلي أمام الزمالك

تعليق ناري من حسن المستكاوي على خطة كولر وأداء لاعبي الأهلي

خالد الغندور يطرح سؤالا بعد رباعية الأهلي بالزمالك

شاهد.. خناقة شوارع بين جماهير الأهلي والزمالك في القمة 126

ترشيحاتنا

شكري لـ CNN: قمة جوار السودان أنشأت آلية وزارية أكثر تأثيرًا للتشاور لإيجاد حلول

فريق علمي يكشف تفاصيل خفية في لوحات الفراعنة

كيف تجلب البركة في الرزق؟ .. داعية ينصح بعدة أشياء

أخبار الرياضة .. تعليق غاضب من مرتضى منصور عقب رباعية الأهلي .. تصرف مفاجئ من شيكابالا مع الشناوي .. مدرب الأهلي يعلن انضمام إمام عاشور

يُعرّض المستخدمين للخطر.. OpenAI مخترعة ChatGPT تخضع لتحقيق فيدرالي .. القصة الكاملة

انخفاض كبير في سعر الدولار عالميا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة| 3 مشروبات لخفض ضغط الدم المرتفع..ماذا يحدث لجسمك عند تناول ثمرة مانجو في اليوم

متسول هندي يجمع مليون دولار ويصبح الأغنى عالمياً .. اعرف القصة كاملة

بحضور المحافظ .. حفل فني بمناسبة احتفالات 30 يونيو بثقافة سوهاج|صور

أبرز إطلالات مارجو روبي وأبطال فيلم Barbie في العروض الخاصة| صور

فيديو

بعد إتمام الصفقة .. كم يدفع الأهلي لـ الزمالك في صفقة إمام عاشور/ فيديو جراف

القمة 126 السهل الممتنع.. مروان خارج معسكر الأهلي وموقف ديانج و7 رسائل من أوسوريو

زلزال مدمر وتسونامي هائل يهدد 25 مليون شخص| ماذا يحدث؟.. فيديو

موجة حارة غير مسبوقة تضرب هذه الدول |تحذير من ظاهرة النينو.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 500 يوم على النزاع الروسي الأوكراني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ