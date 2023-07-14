الصحف السعودية|الأرصاد تحذر من طقس اليوم.. ميناء جدة يحقق أعلى معدل مناولة خلال شهر.. التصريح إلزامي لأداء العمرة

ميناء جدة الإسلامي يحقق أعلى معدل مناولة بـ 473,676 حاوية خلال شهر واحد

مجموعة السبع تدين إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي عابر للقارات

تقرير الأرصاد السعودية لطقس اليوم

أميركا تسلّم الجيش الأوكراني قنابل عنقودية

التصريح إلزامي لأداء العمرة وعدم توفره يعتبر مخالفة

بينهم بريطانيا.. 3 دول تدعو الاحتلال إلى وقف بناء الوحدات الاستيطانية

نشرت صحف السعودية ،اليوم الجمعة، موضوعات محلية ودولية ذات طابع هام ومحتويات متعددة.



صحيفة المدينة



نشرت صحيفة المدينة عن تحقيق ميناء جدة الإسلامي أعلى معدل مناولة في تاريخه بإجمالي أعداد الحاويات القياسية المناولة الصادرة والواردة خلال شهر يونيو 2023م بنسبة بلغت 16% لتصل إلى 473,676 حاوية قياسية مقارنة بـ 406,913 حاوية قياسية في الفترة المماثلة من عام 2022م.

ويعكس التقدم الذي أحرزه الميناء حجم الجهود المبذولة لتطويره، وزيادة كفاءته التشغيلية، ورفع قدراته لاستقبال مختلف أحجام السفن وأنواع البضائع، في إطار سعي الهيئة العامة للموانئ لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ومحور التقاء القارات الثلاث.

كما شهد ميناء جدة الإسلامي إضافة 8 خدمات شحن جديدة خلال النصف الأول من العام الجاري 2023م، تربط الميناء بأكثر من 260 ميناءً عالمياً في أوروبا والقارتين الأميركتين والبحر المتوسط والشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وشمال أفريقيا، إضافة إلى الموانئ العربية، بما يسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتدعيم بيئة الاستثمار، وتعزيز صادرات المملكة، وزيادة عمليات المسافنة، وشحن البضائع، ونقلها ضمن الموانئ السعودية، وكذلك تنشيط الحركة التجارية بين المملكة ودول المنطقة والعالم.

وتعمل "موانئ" على جعل الميناء ضمن أفضل 10 موانئ عالمياً، من خلال عمليات التوسعة المستمرة، وبرامج التطوير المختلفة، وعقود الإسناد التجاري التي أبرمتها "موانئ" لرفع كفاءة تشغيل محطات الحاويات بالميناء، وبقيمة استثمارات تناهز 9 مليارات ريال، لزيادة الطاقة الاستيعابية لمحطات الحاويات بأكثر من 70% لتصل إلى أكثر من 13 مليون حاوية.

يُذكر أن ميناء جدة الإسلامي يمتلك عدة ميزات تنافسية تجعله الميناء الأول بين موانئ البحر الأحمر، ومنها موقعه المتميز على خطِّ الملاحة العالمية، وعدد أرصفته التي تصل إلى 62 رصيفاً مُتعدد الأغراض، كما أنه مزود بأحدث الممكنات التشغيلية التي أهلته لتعزيز عمليات مناولة البضائع لتتجاوز في نهاية عام 2022م بنحو 56 مليون طن، وتسجيل 5 ملايين حاوية قياسية، كما بلغت عمليات المسافنة 3 ملايين حاوية.



كما نشرت المدينة عن إدانة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي عابر للقارات.

وذكر البيان المشترك الذي أصدره وزراء خارجية مجموعة السبع، اليوم الخميس، أن كوريا الشمالية تستمر في توسيع قدراتها النووية، وتصعيد أنشطتها المزعزعة للاستقرار، مضيفاً أن عمليات الإطلاق هذه تشكل تهديداً خطيراً للسلم والاستقرار الإقليميين والدوليين.

ودعت مجموعة السبع إلى استجابة سريعة وموحدة من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وإلى التنفيذ الكامل لجميع قرارات مجلس الأمن الدولي.

واختتم البيان بالتأكيد على أن مجموعة السبع ملتزمة بالعمل مع جميع الشركاء المعنيين لتحقيق السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية ودعم النظام الدولي القائم على القواعد.

صحيفة الرياض

نشرت صحيفة الرياض عن توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الجمعة، أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة ، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية ونجران كذلك على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خاصة الساحلية منها.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج متر ونصف يصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الشمالي والأوسط، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة , وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.

كما نشرت الرياض عن تسليم الجيش الأوكراني قنابل عنقوديّة كانت الولايات المتحدة تعهّدت تزويده بها لدعم هجومه المضادّ لاستعادة مناطق تسيطر عليها القوات الروسية،

وقال قائد الجيش الأوكراني أولكسندر تارنافسكي في مقابلة مع قناة "سي إن إن" الأميركيّة "حصلنا عليها للتوّ ولم نستخدمها بعد، لكنّها قادرة على تغيير (ساحة المعركة) جذريًّا".

وأكد الجنرال في هيئة الأركان الأميركية المشتركة دوغلاس سيمز في وقت لاحق الخميس، تسليم هذه الذخائر، وقال للصحافيين إن "الذخائر العنقودية باتت في أوكرانيا".

صحيفة المواطن

نشرت المواطن عن وجوب وجود التصريح إلزامي مع أي شخص لأداء العمرة وعدم توفره يعتبر مخالفة.

وبدورها ، أكدت وزارة الحج والعمرة، أن التصريح إلزامي لأداء العمرة وعدم توفره قد يعرض صاحبه لمخالفة تستوجب العقاب.

جاء ذلك ردًّا على استفسارات أحد المواطنين عبر حساب العناية بالمستفيدين التابع للوزارة عبر موقع تويتر، حيث قال السائل: إنه يريد أداء مناسك العمرة، هل يجب أن يحصل على تصريح مسبق لأداء العمرة، مشيرًا إلى أن معه 4 أشخاص آخرين، فهل تصريح واحد يكفيهم جميعًا؟.

صحيفة اليوم

نشرت صحيفة اليوم عن دعوة بريطانيا وأستراليا وكندا الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع عن قرار الموافقة على إنشاء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية، معربةً عن قلقها من استمرار دائرة العنف.

وقال وزراء خارجية بريطانيا وأستراليا وكندا في بيان مشترك اليوم: "إن التوسع المستمر في المستوطنات يشكل عقبة أمام السلام، ويؤثر سلبًا على جهود تحقيق حل الدولتين عبر التفاوض، وندعو حكومة إسرائيل إلى التراجع عن هذه القرارات".

وكان متحدث باسم الأمم المتحدة قال إن الأمين العام أنطونيو جوتيريش حث إسرائيل يوم الاثنين على وقف ما وصفها بقرارات مقلقة بشأن النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة والعدول عنها.

وأضاف نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق في بيان: "الأمين العام يكرر أن المستوطنات هي انتهاك صارخ للقانون الدولي، إنها عقبة رئيسية أمام تحقيق حل على أساس دولتين قابل للاستمرار، وسلام عادل ودائم وشامل".



صحيفة الوئام

نشرت صحيفة الوئام السعودية عن فشل جهاز الخدمة السرية الأميركي في التعرف على المشتبه بهم في قضية العثور على مادة الكوكايين المخدر في البيت الأبيض، في وقت أجرى فيه التحقيق مع 500 مشتبه به.

وذكرت وسائل إعلام أن الجهاز أنهى تحقيقاته في اكتشاف مادة الكوكايين المخدر في البيت الأبيض بعد أن فشل في التعرف على المشتبه به، حسبما كشف مشرعون تم إطلاعهم على الأمر، وتأكيد الخدمة السرية يوم الخميس الخبر وفقاً لموقع ذا هيل الأميركي.

وقال المشرعون في لجنة الرقابة بمجلس النواب، بعد إحاطة مغلقة في الكابيتول (SCIF) إن التحقيق سينتهي رسميًا يوم الجمعة.



وقالت النائبة الجمهورية، مارجوري تايلور، للصحافيين "سينهي جهاز الخدمة السرية تحقيقه غدا". وذكر النائب الجمهوري تيم بورشيت "أخبرونا بشكل أساسي أن التحقيق سينتهي غدًا، وهم لا يعرفون من هو المتهم".

وقالت مارجوري إن الخدمة السرية كانت قادرة على تحديد نطاق قائمة تضم حوالي 500 مشتبه به محتمل، لكنها لم تذكر بالتفصيل من تم إدراجه، واكتفت بالقول إن القائمة تضمنت "مزيجًا كبيرًا من الأشخاص".



وقامت الخدمة السرية بإحاطة لجنة الرقابة والمحاسبة بمجلس النواب بشأن التحقيق بعد أن أرسل الرئيس جيمس كومر خطابًا يوم الجمعة إلى مدير الخدمة السرية كيمبرلي تشيتل يطلب إحاطة "على مستوى الموظفين" بشأن هذه المسألة.



وتم العثور على الكوكايين في 2 يوليو ، وبعد أيام أكدت الخدمة السرية الواقعة.