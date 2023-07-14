مصرع شاب غرقا في مياه البحر بالعريش

لقي شاب مصرعه غرقًا في أثناء نزول للاستحمام في مياه البحر المتوسط قبالة شواطئ مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، وتم نقله إلى مستشفى العريش العام تحت تصرف الأجهزة المعنية.

وتلقت الأجهزة المعنية بلاغًا يفيد بغرق شاب أثناء قيامه بالاستحمام في مياه البحر قبالة شواطئ مدينة العريش بمنطقة حي المساعيد.

ونقلت سيارات الإسعاف محمود امين ١٦ عاما طالب إلى المستشفى في محاولة انقاذه الا انه توفيقي باسفيكسيا الغرق.

٨ غرقى:

وحذر فريق الإنقاذ بمديتة العريش، المواطنين بعدم نزول البحر للاستحمام لوجود تيارات ودوامات مائية تؤدي الى الغرق..حيث تم انقاذ ٨ حالات غرق في شواطئ المساعيد وبالم بلازا وسنين بالعريش، بخلاف الشاب الغريق.