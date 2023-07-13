تنفيذي الحسنة في شمال سيناء يبحث الموضوعات والقضايا الخاصة بالمواطنين

عقد المحاسب سعد خليل بغدادي رئيس مدينة الحسنة محافظة شمال سيناء ، اجتماعا مع مديري الإدارات الخدميه ورؤساء القري لبحث ومناقشة الموضوعات التي تخص المواطنين بقري المركز والمدينة ووضع الحلول لجميع المشاكل التي تواجههم،بناء على تكليفات اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة المحافظ.

وفي بداية الإجتماع ،إستعرض محمد أحمد المغربي سكرتير عام المركز والمدينة ، جدول أعمال جلسة الإجتماع للمناقشة والعرض والتعقيب علي ماجاء فيها

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تحسين مستوى الخدمات:

وأكد رئيس المجلس ،على رؤساء وسكرتير القري المجلس بالإستمرار في تحسين مستوي الخدمات المؤداة للمواطنين في كافة الادارات الخدمية والتنموية مع تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات من الشوارع والميادين العامة. وتهيئتها بالشكل الأمثل الذي يليق باستقبال المواطنين .

ونبه علي جميع الساده رؤساء القري بضرورة متابعه تنفيذ برنامج المياه الخاص بكل مواطن والتأكد من وصول حقه في مياه الشرب ومتابعه جميع المشاكل الخاصه بالمياه وذلك بالتنسيق مع الشركة القابضه لمياه الشرب والصرف الصحى بالحسنة ، وطالب رؤساء القري بضرورة تحصيل جميع إيرادات الدوله من سكن وكهرباء ومياه وايضا جميع الرسوم الخاصه بالأبار وتوريدها إلي إيرادات المجلس حفاظآ علي المال العام وحصر جميع المنتفعين علي الآبار الزراعية

كما تم التنبه علي رؤساء القري بمتابعة ملف التراخيص وعدم السماح بالبناء المخالف بدون ترخيص والرجوع للإدارة الهندسية بمجلس المدينة حتي لا يتعرض أحد للمساءلة القانونيه مع إرسال التقارير الخاصه بهذا الشأن إلي مجلس المدينة

وأكد على ضرورة متابعة جميع الطرق المؤدية لكل قرية بصفة مستمرة والعمل دائما على رفع الرمال عنها ومسح الطرق حفاظاً على سلامة المواطن أثناء السير وعدم التعرض لأى كوارث بالتعاون مع مجلس المدينة.

واختتم رئيس المجلس ،الاجتماع بالاستماع والمناقشة وذلك بحضور ومشاركة الادارات التنفيذية الحاضرة لاتخاذ القرارات وتنفيذها عقب انتهاء المجلس على الفور .

ونبه إلى ضرورة تنفيذ كافة التوصيات التي جاءت خلال الإجتماع التنفيذي والعمل بها لتحقيق أهداف الحياة الكريمة للمواطنين بقري المركز والمدينة.

وفي نهاية الاجتماع قدم خالص التهانى القلبية للزميل احمد خورشيد رئيس قرية 64 لبلوغه سن المعاش، وعلى مجهوده وتفانيه الذي ابذله خلال فتره عمله متمنيا له دوام الصحة والعافية ومزيدا من العطاء والتوفيق في حياته المقبلة.



