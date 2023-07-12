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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة شمال سيناء: نستعد لاستقبال قافلة طبية اليوم

تجهيز ١٥ سيارة مجهزة
تجهيز ١٥ سيارة مجهزة طبية للعمل بالقافلة

أنهت مديرية الصحة محافظ شمال سيناء، استعداداتها لاستقبال القافلة الطبية من وزارة الصحة بالتعاون مع المجلس المصري للقبائل  خلال الفترة من الاربعاء  12 يوليو الجاري  وحتي نهاية الشهر  والتي تضم مختلف التخصصات الطبية، للكشف الطبي والقضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية، تحت رعاية وزير الصحة ، واللواء الدكتور  محمد عبد الفضيل شوشة المحافظ . 

وأرسلت  وزارة الصحة مندوبين للاتفاق على مواعيد القافلة وأسماء الأطباء المشاركين من وزارة الصحة ، وذلك للعمل خلال الفترة من 12 يوليو وحتى نهاية الشهر، في مدن العريش والشيخ زويد وبئر العبد ووسط سيناء. 

 

الأكثر احتياجا:


وأكد عبد الكريم بدوي امين مجلس القبائل العربية والمصرية  بشمال سيناء ، أن القافلة ،  مشاركة بين المجلس المصري للقبائل ووزارة الصحة، بالتنسيق مع محافظة شمال سيناء ،  في اطار  سياسية المجلس ووزارة الصحة لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين في المناطق الأكثر احتياجا ، و ستكون المحطة التالية القافلة محافظة مرسى مطروح، وبعدها الوادي الجديد. 

 وفي هذا الصدد ..انتهى  الفريق المتخصص  التابع لوزارة الصحة من عمل  الصيانة اللازمة للاجهزه الطبيه  المعطلة بمستشفي العريش العام ، وتجهيزها للعمل لخدمة القافله  . 

كما تم تخصيص  15سياره  طبية مجهزه  للكشف الطبي  مع توافر الادويه وعمل التحاليل الطبية  اللازمه للمترددين   على القافلة مجانا ..
حيث سيتم إجراء أكثر من 500 عمليه جراحية  للمواطنين في مختلف التخصصات لإنهاء قائمة الانتظار.

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