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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سلطنة عمان تؤيد مخرجات قمة دول جوار السودان

قمة دول جوار السودان
قمة دول جوار السودان

أعربت وزارة الخارجية العمانية عن تأييد السلطنة  لمخرجات قمة دول جوار السودان التي انعقدت يوم أمس في العاصمة المصرية القاهرة، ودعوتها لأطراف النزاع في جمهورية السودان الشقيقة إلى الالتزام بوقف إطلاق النار وإنهاء الاقتتال حقنًا للدّماء وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، ‏وتأكيد الاحترام الكامل لسيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية.

ووفق وكالة الأنباء العمانية فقد عبَّرت الوزارة عن التقدير للجهود التي قادها  الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، في عقد القمة، ‏دعمّا للمساعي الرامية للتوصل إلى حل سلمي شامل ومستدام يلبي تطلعات الشعب السوداني الشقيق في الأمن والاستقرار والحفاظ على مكتسباته ومقدراته.


وكانت  وزارة الخارجية السودانية في وقت سابق أعربت  عـن عميـق ترحيبهـا بالبيان الختامي الصادر عـن قـمـة دول جوار السودان، والتي انعقدت اليــوم بالقـاهرة بدعوة مـن  الـرئيس عبدالفتاح السيسي ، إن الدول التي شاركت في مبادرة القاهرة هي أكـثر الدول علما بظروف وأوضاع السـودان ولـذلك جـاء بيانهـا الخـتامي متوازنا ولــم يتضمن أي إشارة سالبة تمـس بسيادة السودان.

كما ثمنت الـوزارة- في بيان لها أوردته وكالة الأنباء السودانية  - كل ما تـضمنه البيان بما في ذلك التأكيد عـلى الاحترام الكامل لسيادة السودان وسلامة أراضيه، وعدم التدخل في شـؤونه الداخلية والتعامل مـع الأمـر باعتباره شأنا داخليا والتشديد على أهميـة عـدم تدخل أي أطراف خارجية في الأزمـة بمـا يعيق جـود إحتوائهـا ويطيل أمدها.

 

كما عبرت الوزارة عـن استعداد حكومـة السودان التام للتعــاون مـع الآلية الوزارية إلى قـرت القمـة تشكيلها في هذا الخصوص.

 

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