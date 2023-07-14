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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

بعد خضوع حنان مطاوع لها.. أسباب استئصال الغدة الدرقية

أسباب إستئصال الغدة
أسباب إستئصال الغدة الدرقية بعد إجرائها للنجمة حنان مطاوع

قالت النجمة حنان مطاوع إنها قامت بالخضوع لعملية استئصال الغدة الدرقية.

 

أسباب إستئصال الغدة الدرقية

 

تعتبر  الغدة الدرقية هي غدة على شكل فراشة، توجد في الرقبة من الأمام وتفرز الهرمونات التي تتحكم في عملية الأيض بالكامل، بدءًا من معدل ضربات القلب وصولاً إلى سرعة حرق السعرات الحرارية.

 

بعد استئصالها الغدة الدرقية | إطلالة لافتة لـ حنان مطاوع

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ويُجري الأطباء عملية استئصال الغدة الدرقية لعلاج اضطرابات الغدة الدرقية، وتشمل هذه الاضطرابات السرطان، والتضخم الحميد للغدة الدرقية (دُرَاق)، وفرط نشاط الغدة الدرقية (فرط الدرقية).

 

ويعتمد مقدار ما يُستأصل من الغدة الدرقية أثناء العملية على سبب الجراحة نفسها. فإذا كنت تحتاج فقط إلى إزالة جزء من الغدة الدرقية (استئصال جزئي للغدة الدرقية)، فمن الممكن أن تعمل الغدة الدرقية بشكل طبيعي بعد الجراحة.

 

أما إذا كنت بحاجة إلى إزالة الغدة الدرقية بالكامل (استئصال كامل للغدة الدرقية)، فستحتاج إلى العلاج بالهرمون الدرقي يوميًا لتعويض الوظيفة الطبيعية للغدة الدرقية، وفقا لما نشر في موقع مايو كلينك الطبي.

 

أسباب إستئصال الغدة الدرقية

 

وقد يوصي الطبيب باستئصال الغدة الدرقية في حال الإصابة بحالات مَرَضية، مثل :

_ سرطان الغدة الدرقية :

 السرطان هو أكثر الأسباب شيوعًا لاستئصال الغدَّة الدرقية. ففي حال الإصابة بسرطان الغدة الدرقية، فغالبًا ما يكون الخيار العلاجي هو إزالة الغدة الدرقية بالكامل أو الجزء الأكبر منها.

 

_ تضخُّم الغدَّة الدرقية الحميد (الدُّراق) :

وقد تكون إزالة الغدة الدرقية بأكملها أو جزء منها حلاً لمشكلة تضخم الغدة الدرقية (الدراق)، والذي يسبب عدم ارتياح للمريض أو صعوبة في التنفس أو البلع، ويمكن استئصال الدُّراق إذا تسبب في فرط نشاط الغدة الدرقية.

 

_ فرط نشاط الغدة الدرقية :

في حالات فرط الدرقية، تفرز الغدَّة الدرقية معدلات عالية من هرمون الثايروكسين. إذا كنت تواجه مشاكل مع الأدوية المضادة للدرقية أو لا تريد العلاج باليود المُشع، فقد يكون استئصال الغدة الدرقية من الخيارات المناسبة. لكن يظل النوعان الأول والثاني طريقتين شائعتين لعلاج فرط الدرقية.

 

_ العُقيدات الدرقية المشتبه بها :

ولا يمكن تحديد بعض العُقيدات الدَّرقية إذا ما كانت سرطانية أو حميدة بمجرد اختبار عينة منها باستخدام الخزعة بالإبرة. فإذا زاد اشتباه تسرطن العقيدات، فقد يُوصى باستئصال الغدة الدرقية.

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