بعد استئصالها الغدة الدرقية | إطلالة لافتة لـ حنان مطاوع

نشرت النجمة حنان مطاوع فيديو لها بعد تسريب خبر إجرائها لعملية استئصال للغدة الدرقية، وشاركته مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وقد ظهرت بإطلالة جذابة وساحرة.

تفاصيل إطلالة حنان مطاوع

وظهرت حنان مطاوع مرتدية قميصا من الحرير الناعم باللون البيج والأورانج، وبأكمام طويلة، واختارت تحته ارتداء توب باللون البيج.

وتركت حنان مطاوع شعرها منسدلا على كتفيها بتسريحة انسيابية وناعمة مع ترك خصلات قصيرة على وجهها لتبرز من رقة ملامحها.

اختارت حنان مطاوع بعض اللمسات الناعمة من المكياج، فقامت بوضع اللون البني كأحمر شفاه، مع الآي شادو بنفس اللون، بجانب الماساكرا والكحل باللون الأسود لتبرز جمال عينيها.

ولم تتكلف حنان مطاوع في ارتداء الأكسسوارات واهتمدت بالظهور بإطلالة بسيطة وناعمة.

حنان مطاوع

حنان مطاوع