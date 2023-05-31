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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بالأسود.. نجوى كرم تبرز رشاقتها في أحدث ظهور لها

نجوى كرم
نجوى كرم

أطلت الفنانة نجوى كرم بإطلالة جديدة وساحرة وقامت بمشاركة متابعيها صور جديدة عبر  حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.
 

تفاصيل إطلالة الفنانة نجوى كرم
 

وظهرت نجوى كرم بفستان طويل باللون الأسود من الحرير ، ومجسم بتصميم الأوف شولدرز

 

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وتركت نجوى كرم شعرها منسدلا عبر أكتافها و ظهرها بتسريحة كيرلي انسيابية وناعمة، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.

 

 

وأبرزت نجوى كرم رقة وجمال ملامحها بلمسات مميزة من المكياج، فقامت بوضع اللون الكشميري الفاتح كأحمر شفاه، مع الأي لاينر والكحل والأسود والماسكر، ورسمة للعين بأكملها بالآي باينر، مع أختيار الوان ترابية للآي شادو، وهو ما أعطاها إطلالة ملفتة .
 


ولم تتكلف نجوى كرم في إرتداء الأكسسورات، فقد أكتفت بإختيار قرطين طويلين باللون الاسود، وهو ما تناغم مع إطلالتها.

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