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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لن تصدق.. سعر صادم لصندل نادين نسيب نجيم في باريس

سعر صادم لصندل نادين
سعر صادم لصندل نادين نسيب نجيم

شاركت الفنانة نادين نسيب نجيم ، متابعيها مجموعة من الصور على إنستجرام خلال حضورها أحد عروض الأزياء في مهرجان كان السينمائي لدورته 76، وظهرت بإطلالة جذابة وساحرة.

 

سعر صندل نادين نسيب نجيم في مهرجان كان

 

وأطلت نادين نسيب نجيم ، بفستان قصير ومجسم باللون البيج الناعم بتصميم الكتف وكتف، وبوردة من على أحد كتفيها، ومزود بزيل طويل من الخلف، وهو ما أبرز من رشاقتها.

 

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واختارت نادين نسيب نجيم صندل ناعم باللون الذهبي، من ماركةAquazzura ووصل سعره إلى 4,281 ريال سعودي، أي ما يعادل 35272.84 جنيه مصري

 

سعر صندل نادين نسيب نجيم

 

وقامت نادين نجيم برفع خصلات شعرها إلى الأعلى وترك بعض الخصلات منسدلة على وجهها بتسريحة انسيابية وناعمة.

 

إطلالة نادين نسيب نجيم

 

واختارت نادين بعض اللمسات الناعمة من المكياج، فقد اختارت أحمر شفاة باللون الكمشيري، مع الماسكرا، والآي لاينر، والكحل الأسود، وهو ما ابرز من رقة ملامحها.

 

إطلالة نادين نسيب نجيم

 

وأكملت نادين نسيب نجيم إطلالتها ببعض الإكسسوارات الناعمة، فقامت باختيار اسورة وقرطين ناعمين باللون الفضي اللامع.

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