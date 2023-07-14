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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حنان شوقي: أنا ارتدي أقوى حجاب في الكون

حنان شوقي
حنان شوقي

علقت الفنانة حنان شوقي على شائعات ارتدائها الحجاب والتي انتشرت خلال الفترة الماضية، بجانب حديثها عن أزمة الفنانة حلا شيحة ورأيها الشخصي في قرارتها الأخيرة.

حنان شوقي تتحذ عن ارتداء الحجاب

وقالت حنان شوقي خلال لقائها في برنامج "قعدة ستات" الذي تقدمه الإعلامية مروة صبري عبر قناة "القاهرة اليوم": لما بتكلم عن الحقيقة بيدوروا على مخارج الشيطان اللي متغاظ، وأنا بعرف أرد على الناس وبقول مش أنت اللي خلقتني علشان تتحكم فيا، والبني آدم لما بيحب ربنا كويس جدًا عمره ما بيتعدى حدوده على الآخر، من منطلق دع الخلق للخالق.

وتابعت حنان شوقي: أنت متعرفش العلاقة بيني وبين المولى عز وجل، أنا محجبة مين قال إني مش محجبة، تقصدي لبس الشغل؟ ولا على قلبي؟ أنا محجبة سمعًا وقلبًا وروحًا وعينًا وكلامًا وأفعال، من أتى الله بقلب سليم.. أقوى حجاب في الكون اسمه حجاب الجوارح، أنا بحترم أي إنسان في الوجود، أعمل اللي أنت عايزه وحاسه بصدق، أنا لا أتعدى حدود الآخر.

وأضافت: أنا محجبة حجاب غالي جدًا، وسمعت من ناس كانت بتقول على الحجاب لبس الشغل وده أيام العالم الإرهابية، لما كانوا منتشرين وجالهم حد لابس بدلة قالوا له أنت مش لابس لبس الهيئة ليه؟

كما كشفت حنان شوقي، عن رأيها في أزمة الفنانة حلا شيحة الأخيرة، قائلة: أنا مبقرأش الحاجات اللي في صفحة حلا، أنا مع نفسي بس، إنما الحالة بتاعة حلا لا يعلمها إلا اللي خالقها، وأنا بحترم كل آرائها، وهي حرة أنها ترضي جوزها لو طلب منها تتحجب.

برنامج "قعدة ستات" تقدمه الإعلامية مروة صبري على شاشة "القاهرة اليوم" يوم السبت من كل أسبوع، وتستضيف من خلاله عددًا من الفنانات وتناقش قضايا مختلفة.

حنان شوقى برنامج قعدة ستات قناة القاهرة اليوم حلا شيحة أزمة الفنانة حلا شيحة

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