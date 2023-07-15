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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانى : الدولة اتجهت للزراعات التعاقدية والتوسع في المحاصيل الزيتية

النائب عامر الشوربجى
النائب عامر الشوربجى عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب

قال النائب عامر الشوربجى عضو لجنة الزراعة والأمن الغذائي بمجلس النواب، إن أهم العوامل التي تعمل علي تعظيم إنتاج الثروة الحيوانية، هى السيطرة علي أسعار الأعلاف في مصر، ليتم التعامل علي الأقل وفقا للسعر العالمى، معقبا “ نري تراجعا ملحوظ فى أسعارها ولكن لابد من وجود حوكمة”.

 

قاعدة بيانات دقيقة 

 

و أضاف “ الشوربجى” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن العمل على ملف الثروة الحيوانية وفكرة زيادة إنتاج اللحوم يحتاج إلى قاعدة بيانات دقيقة تهدف إلى إطلاق خطوات فعالة تحقق أهداف الدولة في تحقيق الأمن الغذائي، لافتا إلي أهمية توفير مدخلات الإنتاج بأسعارها العالمية سواء أعلاف أو غيرها.

وأشار عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إلى أن الدولة بدأت تتجه إلي الزراعات التعاقدية للعديد من المحاصيل أبرزها فول الصويا ، فضلا عن التوسع في زراعة المحاصيل الزيتية مثل السمسم وعباد الشمس.

وتابع النائب : كما أن دعم مربيين الإنتاج الحيوانى من الخطوات الضرورية، وذلك من خلال توفير كافة مستلزمات الإنتاج، حتى يتم مضاعفة نشاطهم وتحفيزهم علي العمل بهذا السوق.

وأختتم البرلمانى حديثه، بالإشارة إلي أن وزارة الزراعة تسعى جاهدة إلي النهوض بالإنتاج الزراعي بشكل عام بما يحقق التنمية المستدامة.

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وعقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا ضم عدد من الباحثين ورؤساء الاقسام بمعهدي بحوث الانتاج الحيواني، وبحوث البساتين التابعين لمركز البحوث الزراعية، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.


يأتي ذلك في إطار سلسلة من الاجتماعات يعقدها وزير الزراعة، للنهوض بالانتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، بما يساهم في تحقيق التنمية الشاملة والأمن الغذائي.

 

وأكد وزير الزراعة، خلال لقاءه مع الباحثين، على ضرورة تعظيم الانتاجية  سواء من الثروة الحيوانية في مصر، لزيادة انتاج مصر من اللحوم والألبان، او من محاصيل الخضر والفاكهة، وذلك بالتركيز على استنباط سلالات وأصناف جديدة مصرية، ذات جودة وانتاجية عالية، ومقاومة للامراض والآفات، بما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي.

وشدد القصير على اهمية البحوث التطبيقية، والتي تعد هي كلمة السر لعلاج كافة المشكلات، بالاستفادة منها وتطبيقها على أرض الواقع، والتوسع في تطبيق التجارب الناجحة، فضلا عن سرعة اعداد قاعدة بيانات كاملة ودراسة وافية حول سلالات الماشية في العالم، وأكثرها انتاجية سواء من الألبان أو اللحوم، واختيار الانسب من بينها والتي تتأقلم مع البيئة المصرية، وذلك في إطار تحسين السلالات والتحسين الوراثي للماشية.

 

 

الزراعة التنمية المستدامة البحوث الزراعية الامن الغذائي اللحوم الزراعات التعاقدية

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