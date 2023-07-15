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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الفدان بـ70 ألف جنيه.. الزراعة تكشف عن محصول له عائد اقتصادي كبير

صدى البلد

أكدت وزارة الزراعة أن محصول السمسم من المحاصيل الواعدة هذا الموسم ، كما يعد من المحاصيل المربحة خاصة في الأراضي التي لا تجود فيها المحاصيل التقليدية و كذلك في مناطق الاستزراع الجديدة بالإضافة إلي الأراضي الصفراء الخفيفة و الثقيلة و الأراضي الطميية والطينية جيدة الصرف و لا يجود في الأراضي الغدقة ورديئة الصرف والملحية .
 

وقال الدكتور محمد على فهيم، مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ورئيس مركز معلومات تغير المناخ بالوزارة، إن إنتاجية الفدان تصل لأكثر من 5 أو  7 أردب (الأردب 120 ك) وسعره يبدأ من  7500 الي 9000 حنيه للأردب ووصل إلى أكثر من 10 آلاف جنيه حالياً ، موضحا أن  التجار يحصلون عليه أو مصانع الحلاوة دائما تتعاقد عليه .

وأضاف "فهيم" خلال تصريحات له،  أنه الحصول على محصول وفير وذو جودة جيدة لابد من العمل على زيادة حجم القرون والحبوب وزيادة نسبة الزيت والبروتين أيضا ، وذلك من خلال النصائح التالية...
*بالنسبة للسمسم فى مرحلة تكوين القرون والحبوب اتبع الخطوات الــ (3) التالية بالترتيب:

أولاً: تكثيف الرش والأحماض الأمينية التي تحتوي على فولفيك و أمينو برولين أو هيدروكسي برولين بمعدل 1.5 كيلوجرام للفدان + الماغنسيوم ( 1 كجم للفدان ) .

ثانياً: استخدام سترات البوتاسيوم بمعدل 5 -7 جم للتر رشاً ، ويتم تكرار هذه الرشة لمدة رشتين.
ويمكن الخلط مع مركب سيتوكينين 4% بمعدل من 20-25 سم لكل 300 لتر ماء .

ثالثاً: اضافة سلفات بوتاسيوم بمعدل 8- 10 كجم مع سلفات ماغنسيوم بمعدل 5-6 كيلو / فدان مع مياة الري في برميل على وش الميه (الرية الاخيرة) .

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