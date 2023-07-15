الفدان بـ70 ألف جنيه.. الزراعة تكشف عن محصول له عائد اقتصادي كبير

أكدت وزارة الزراعة أن محصول السمسم من المحاصيل الواعدة هذا الموسم ، كما يعد من المحاصيل المربحة خاصة في الأراضي التي لا تجود فيها المحاصيل التقليدية و كذلك في مناطق الاستزراع الجديدة بالإضافة إلي الأراضي الصفراء الخفيفة و الثقيلة و الأراضي الطميية والطينية جيدة الصرف و لا يجود في الأراضي الغدقة ورديئة الصرف والملحية .



وقال الدكتور محمد على فهيم، مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ورئيس مركز معلومات تغير المناخ بالوزارة، إن إنتاجية الفدان تصل لأكثر من 5 أو 7 أردب (الأردب 120 ك) وسعره يبدأ من 7500 الي 9000 حنيه للأردب ووصل إلى أكثر من 10 آلاف جنيه حالياً ، موضحا أن التجار يحصلون عليه أو مصانع الحلاوة دائما تتعاقد عليه .

وأضاف "فهيم" خلال تصريحات له، أنه الحصول على محصول وفير وذو جودة جيدة لابد من العمل على زيادة حجم القرون والحبوب وزيادة نسبة الزيت والبروتين أيضا ، وذلك من خلال النصائح التالية...

*بالنسبة للسمسم فى مرحلة تكوين القرون والحبوب اتبع الخطوات الــ (3) التالية بالترتيب:

أولاً: تكثيف الرش والأحماض الأمينية التي تحتوي على فولفيك و أمينو برولين أو هيدروكسي برولين بمعدل 1.5 كيلوجرام للفدان + الماغنسيوم ( 1 كجم للفدان ) .

ثانياً: استخدام سترات البوتاسيوم بمعدل 5 -7 جم للتر رشاً ، ويتم تكرار هذه الرشة لمدة رشتين.

ويمكن الخلط مع مركب سيتوكينين 4% بمعدل من 20-25 سم لكل 300 لتر ماء .

ثالثاً: اضافة سلفات بوتاسيوم بمعدل 8- 10 كجم مع سلفات ماغنسيوم بمعدل 5-6 كيلو / فدان مع مياة الري في برميل على وش الميه (الرية الاخيرة) .