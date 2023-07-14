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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

فوز كلية الزراعة بالمركز الأول والثاني في مسابقة عين شمس تبتكر 2023

طلاب جامعة عين شمس
طلاب جامعة عين شمس

احتلت كلية الزراعة جامعة عين شمس  المركز الأول والثاني  في مسابقة عين شمس تبتكر 2023  بمسار الاستدامة.

وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ،الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث ،الدكتورة  غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، د محمد البحيري مدير مركز الابتكار و ريادة الأعمال ،الدكتور وئام محمود نائب مدير مركز الابتكار و ريادة الأعمال و بدعم  الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة ،الدكتور هشام الحريري وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، وتم تكريم الدكتورة لمياء رضوان مدير وحدة الابتكار وريادة الأعمال بكلية الزراعة ، الطالب محمود نصر رئيس نادي الابتكار و ريادة الأعمال بكلية الزراعة علي ما تم بذله في نشر ثقافة الابتكار ريادة الأعمال بكلية الزراعة جامعة عين شمس.

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جامعة عين شمس في أسبوع| ختام مسابقة الابتكار لعام 2023.. افتتاح كلية الزراعة بعد التجديد.. رابطة الخريجين تنظم ندوة عن اليقظة الدوائية

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وجاء بالمركز الأول فريق (Green Avengers) عن مشروع (Extended Shelf-life Fruits) وأعضاءه :
1- عبدالرحمن محمد ابراهيم
2- نيرة نادر 
3- سلمي عصام

والمركز الثاني فريق (Algiese ) وأعضاءه :               
1_ نانسي أشرف عبدالفتاح
2 _ رويدا محمد سويفي
3 _ عمار محمد رشوان

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كلية الزراعة كلية الزراعة جامعة عين شمس مسابقة عين شمس تبتكر 2023 رئيس جامعة عين شمس الدكتور محمود المتيني

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