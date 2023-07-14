فوز كلية الزراعة بالمركز الأول والثاني في مسابقة عين شمس تبتكر 2023

احتلت كلية الزراعة جامعة عين شمس المركز الأول والثاني في مسابقة عين شمس تبتكر 2023 بمسار الاستدامة.

وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ،الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث ،الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، د محمد البحيري مدير مركز الابتكار و ريادة الأعمال ،الدكتور وئام محمود نائب مدير مركز الابتكار و ريادة الأعمال و بدعم الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة ،الدكتور هشام الحريري وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، وتم تكريم الدكتورة لمياء رضوان مدير وحدة الابتكار وريادة الأعمال بكلية الزراعة ، الطالب محمود نصر رئيس نادي الابتكار و ريادة الأعمال بكلية الزراعة علي ما تم بذله في نشر ثقافة الابتكار ريادة الأعمال بكلية الزراعة جامعة عين شمس.

وجاء بالمركز الأول فريق (Green Avengers) عن مشروع (Extended Shelf-life Fruits) وأعضاءه :

1- عبدالرحمن محمد ابراهيم

2- نيرة نادر

3- سلمي عصام

والمركز الثاني فريق (Algiese ) وأعضاءه :

1_ نانسي أشرف عبدالفتاح

2 _ رويدا محمد سويفي

3 _ عمار محمد رشوان

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