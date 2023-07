جامعة عين شمس في أسبوع| ختام مسابقة الابتكار لعام 2023.. افتتاح كلية الزراعة بعد التجديد.. رابطة الخريجين تنظم ندوة عن اليقظة الدوائية

جامعة عين شمس في أسبوع :

ختام النسخة الرابعة لمسابقة عين شمس تبتكر لعام 2023.. تفاصيل

‎ رابطة الخريجين تنظم ندوة عن اليقظة الدوائية في صيدلة عين شمس

رئيس جامعة عين شمس يفتتح كلية الزراعة بعد التجديد

شهدت جامعة عين شمس، الأسبوع الماضي، العديد من الأحداث المهمة التي كان أبرزها ختام النسخة الرابعة لمسابقة عين شمس تبتكر لعام 2023 ،‎ رابطة الخريجين تنظم ندوة عن اليقظة الدوائية في صيدلة عين شمس.





اختتمت فعاليات مسابقة عين شمس تبتكر لعام ٢٠٢٣ بحضور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، عمر الحسيني عميد كلية الهندسة ، نجوي بدر عميد كلية الحاسبات والمعلومات ، سحر موسى عميد كلية تمريض ، سلوى رشاد عميد كلية الألسن ، ضياء خليل المدير التنفيذى لصندوق دعم المبتكرين و النوابغ و المشرف العام علي مركز الابتكار وريادة الأعمال، ايمن فريد مساعد وزير التعليم العالي للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل ، طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالي لشئون الأنشطة الطلابية ، شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي ، ريم الكباريتى مدير روابط خريجي الجامعة، محمد البحيري مدير مركز الابتكار و ريادة الأعمال ، وئام محمود نائب مدير مركز الابتكار و ريادة الأعمال ، دينا الهلالى عضو مجلس الشيوخ و ممثلى البنك المركزى و مبادرة رواد النيل ولفيف من السادة وكلاء الكليات.



اعرب ا.د محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس عن سعادته بتواجده في ختام مسابقة عين شمس تبتكر في نسختها الرابعة، مقدما شكره للسادة نواب رئيس الجامعة والسادة عمداء الكليات وللقائمين على هذا الحدث الهام لإنجاح هذه الفكرة والتي بدأت منذ اربعة سنوات.

مؤكدا ان الابتكار وريادة الأعمال لم تصبح ترف بل واجب ومتطلب اساسي في التعليم.

مشيدا باهتمام الدولة بفكر الابتكار ودعم الافكار الناشئة والمتمثل في صندوق رعاية المبتكرين لدعم المبتكرين وافكارهم لتكون شركات ناشئة تخرج من الجامعات وتضيف للاقتصاد القومي.

كما قدم سيادته الشكر لكل من تولي مسئولية إدارة مركز الابتكار ، مضيفا ان تعاقب الإدارات الناجحة دليل علي ان جامعة عين شمس غنية يكوادرها، كما اشاد سيادته بروح التعاون بين ركائز دائرة الابتكار بجامعة عين شمس.



كما اكد ان الجامعة تسعي للاستثمار في ابنائها منذ السنة الاولي لهم في الجامعة لكي يكتشف نفسه.

مشيرا إلي تزايد عدد المشاركين، وكذلك دعم العديد من الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية منها وزارة الإنتاج الحربي ، الاتصالات، الصناعة، الهيئة العربية للتصنيع والشركات متعددة الجنسيات، جامعة برلين التقنية، جامعة ٦ اكتوبر وغيرها، الي جانب البنك المركزي وبنك مصر وهو ما يمثل التلاحم بين التعليم العالي والبحث العلمي التطبيقي والتواصل مع مختلف المؤسسات من اجل الخروج بافكار مبتكرة وجديدة تضيف للاقتصاد القومي وهو الهدف المنشود من تلك الفعاليات.

وفي كلمته اوضح عبد الفتاح سعود أنه مضت أربع سنوات منذ انطلاق مسابقة عين شمس تبتكر بمشاركة كل كليات الجامعة، ولعل مايسعدنا هو أسرة جامعة عين شمس بأسرها سواء من الطلاب أو الخريجين، أو أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، أو الإداريين، الجميع يبذل قصارى جهده لإبراز المسابقة بهذه الصورة المشرفة، في وقت يحظى فيه ملف الابتكار وريادة الأعمال بأهمية قصوى، حيث تهتم به الدولة المصرية اهتماما خاصا ويلقي دعما كبيرا من القيادة السياسية؛ كما يُعد واحدا من التحديات الكبرى التي تواجهها جامعة عين شمس بل والعالم بأسره، وتسعى لتجاوزه بفضل التقدم التكنولوجي وتطور العالم الرقمي.



واكد أن المسابقة تعد فرصة ذهبية لاكتساب المعرفة والتعلم من رواد في مجال الابتكار وريادة الأعمال، مشيرا ان جامعة عين شمس تضطلع بدور رائد في مجال تعزيز الابتكار وتشجيع ريادة الأعمال في مصر، ولعل وجود مركز الابتكار وريادة الأعمال خير دليل على تلك الريادة.



كما ابدي عبد الفتاح سعود عن فخره بالعدد الهائل من المشروعات الناشئة والأفكار الابتكارية التي قدمها طلاب الجامعة ، مشددا أن الجامعة ستظل تعمل جاهدة على توفير البيئة الملائمة والدعم اللازم لطلابنا وأعضاء هيئة التدريس والباحثين من أجل تحويل أفكارهم الابتكارية إلى مشروعات مستدامة ومبتكرة.

كما اشار ايمن صالح ان الجامعة تحاول إيصال فكرة مجتمع المعرفة لكل منتسبي جامعة عين شمس ، حيث إنه احد مسئوليات الجامعة كجامعة من جامعات الجيل الرابع، مضيفا ان ترتيب مصر في المؤشر العالمي للمعرفة ٥٦ من ١٥٤ دولة وهو نفس ترتيبها في الابتكار ، الا ان افضل مركز لمصر هو ٣٥ في التعليم العالي ، لافتا إن مصر امامها مستقبل واعد في تبني اقتصاد المعرفة والتحول الرقمي.

واوضحت غادة فاروق ان احد اهداف الجامعة هو تحويل افكار الطلاب والباحثين لتظهر للنور وتترجم الي مشروعات حقيقية تنفذ علي ارض الواقع وذلك من منظور خدمة المجتمع للانتقال بالمجتمع من مجتمع مستهلك للمعرفة الي منتج لها، وذلك عن طريق المراكز الابتكارية مثل مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس.

كما اشارت إلي ضرورة انعكاس ذلك علي تغيير اساليب وآليات التدريس بالمدارس، من اجل خلق طلاب تفكر بشكل ابتكاري.

واكد ضياء خليل المدير التنفيذي لصندوق دعم المبتكرين والنوابغ بوزارة التعليم العالي والمشرف علي مركز الابتكار وريادة الأعمال ان جامعة عين شمس اصبحت قدوة ومثل نهدف لتكراره في مختلف الجامعات المصرية في قدرتها علي اكتشاف المبتكرين من الطلاب والباحثين واعضاء هيئة التدريس وخريجيها.

و أوضح محمد البحيري مدير مركز الابتكار و ريادة الاعمال أننا في هذه المسابقة نهدف إلى اكتشاف الأفكار الابتكارية الموجودة لدى الطلاب و أعضاء هيئه التدريس بغرض العمل عليها و بلورتها لتقوم شركة ناشئة تخرج من الجامعة ، كما أشار إلى الدعم الكبير من ادارة الجامعة برئاسة ا.د محمود المتيني والنواب.

وأوضحت وئام محمود نائب مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال انه للعام الرابع على التوالي لا تزال جامعه عين شمس تقدم المسابقة الجامعية الأكبر في الابتكار وريادة الأعمال مسابقه عين شمس تبتكر تلك المسابقه التي ينظمها مركز الابتكار ورياده الاعمال بجامعة عين شمس منذ أعوام للطلبة والباحثين ورواد الأعمال، والتي تهدف إلى اكتشاف أفضل المبتكرين ورواد الأعمال الذين لم يبخلوا بجهدهم لتقديم افضل ما لديهم من أفكار طوال فتره المسابقة.

مشيرة ان مركز الابتكار و ريادة الاعمال هو أحد اكبر مراكز الابتكار في الجامعات المصرية ، و هو أحد ركائز دائره الابتكار التي اسستها الجامعه تحت قياده الأستاذ الدكتور محمود المتيني و يقدم مركز الابتكار العديد من الخدمات التي تدعم مسارات الابتكار و زيادة الاعمال ليس لأبناء الجامعه فقط و لكن لمجتمع ريادة الأعمال المصري من خلال برامج الإحتضان و مرسعات الأعمال التي ينظمها المركز بالتعاون مع شركائنا من الصناعة والوزارات و منظمات المجتمع المدنى بالإضافة إلى تقديم الخدمات المساعدة للمبتكرين والنوابغ لدعم تحويل التكنولوجيا من خلال مسابقات الابتكار و برامج اكتشاف المبدعين و غيرها من الانشطه ذات الصله.

واستطردت انه في هذه النسخة من المسابقة شارك أكثر من 400 متقدم من الطلبة والباحثين ورواد الأعمال من جامعة عين شمس لعرض أفكارهم و نماذج أعمالهم في المجالات ذات الصلة بالثورة الصناعية الرابعة و الإستدامة والخدمات المجتمعية، وتم قبول 120 منهم للحصول على معسكر تدريبي لتأهيلهم إلى المراحل التالية بالإضافة إلى اعطائهم جلسات توجيه و ارشاد من خبراء في مختلف المجالات واليوم نحتفل معا بالفائزين في مسارات المسابقة الثلاث في ملتقى تم تنظيمه خصيصا للإحتفال بهم، حيث بلغ عدد الفائزين ١٨ فائز و ٢ جايزة تشجيعية بجوائز مالية وفرص لحضور معسكر التدريب الصيفي في برلين ألمانيا.

وجاءت نتائج المسابقة كالآتي

في مسار الباحثين - مجال الصناعة 4.0:

المركز الأول حسام شريف محمد - الاكتشاف المبكر والتعرف على أمراض النباتات المتعددة

المركز الثاني رضوى رضا حسيني - محمد أحمد تطوير نظام قوي لواجهة جهاز الكمبيوتر القائم على جهاز الكمبيوتر (HCI))

وفي المؤسسات الاجتماعية:

المركز الأول اسلام محمد عزت - التنوع البيولوجي الميكروبي للآثار العضوية القديمة: نحو وسائل الوقاية الخضراء والمتاحف المستدامة

الموكز الثاني ريهام عاطف -

برنامج التطوير الأكاديمي لأطفال صناع التحدي

وفي مجال الاستدامة:

المركز الاول أحمد مجاهد عمارة مجاهد علي - طاولة صغيرة مثبتة باليد لمواد علاج الجذور

المركز الثاني مروة فريد محمد عبدالعليم - Green Glow Detox (GGD)

وفي مسار الطلاب مجال المؤسسات الاجتماعية:

ركبة تعويضية ذكية لأصحاب البتر فوق الركبة

المركز تطبيق المريض

وفي الاستدامة:

المركز الاول لمشروع فترة صلاحية ممتدة للفاكهة

المركز الثاني الجيزيل

وفي الصناعة 4.0:

1- ترقية Killim تلوح في الأفق

2 - مالعبك

جائزة تشجيعية:

للطالب محمود عيد عن مشروع

القلم الذكي - جهاز متعدد الاستخدامات.

جائزة تشجيعية لافضل كلية عارضة

كلية علوم فريق Green Future

Project: Green Home

هاجر مجدى على

ملك عاطف ، ميار محمد ، احمد سمير ، محمد فايز

وخلال الحفل الختامي قدم فريق هارموني عربي بقيادة المايسترو محمود وحيد فقرة غنائية.

كما شهد اليوم الختامي مشاركة ٢٥ شركة من كبرى الشركات في مجال التكنولوجيا، أكثر من 20 شركة ناشئة، 30 جلسة توجيه و ارشاد وأكثر من 15 ورشة عمل من خبراء في مجال الابتكار وريادة الأعمال، 10 كليات عارضة في معرض الإبتكارات، أكثر من 30 متحدث في المجالات ذات الصلة بالثورة الصناعية الرابعة والإستدامة والإبتكار وريادة الأعمال وذلك بحضور أكثر من ١٥٠٠ طالب ، خريج، رائد أعمال من مختلف المجالات.

نظمت رابطة الخريجين ندوة بعنوان Pharmacovigilance: Overview and career prospects for pharmacists”، في إطار سلسلة من ندوات Meet our alumni التي تقيمها الكلية خلال العام الجامعي 2022/ 2023.

وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، والدكتورعبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة أمانى أسامة كامل، عميد الكلية، والدكتورة ريم الكباريتي، مدير إدارة الخريجين بالجامعة، تحت إشراف الدكتورة دينا عمر، مسئول رابطة الخريجين بالكلية.

وألقتها الدكتورة مروة أمين، المؤسس المشارك ورئيس قسم اليقظة الدوائية (PV) في YAKAZA للخدمات الصيدلانية، وهي خريجة كلية الصيدلة جامعة عين شمس عام 2006.

وقد تناولت الندوة التعريف باليقظة الدوائية وأهميتها في مجال التصنيع الدوائي ومراحل تطبيقها داخل مصر، وذلك بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الكلية.

كما افتتح ، الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، كلية الزراعة بعد التطوير والتجديد.

يأتي افتتاح كلية الزراعة جامعة عين شمس بعد الانتهاء من أعمال تطوير البنية التحتية للكلية حيث تم تغيير شبكة المياه المتهالكة وتركيب خطوط جديدة وانشاء شبكة الصرف الصحي ، وتوصيل الغاز الطبيعي للكلية وتغيير شبكة الكهرباء وشبكات الحريق وتطوير المسطحات الخضراء وعمل تركيبات الانترلوك بجميع شوارع الكلية الرئيسية والجانبية.

هذا بالاضافة الي افتتاح مزرعة الاستزراع السمكي بالكلية بعد التطوير ( مزرعة بحثية – تدريبية – إنتاجية ) ، وتعد من أهم المشروعات التى تم تدشينها بكلية الزراعة جامعة عين شمس وصممت على أعلى مستوى لإنتاج سمك البلطي وتعتبر كلية الزراعة جامعة عين شمس الاولي من نوعها على مستوى كليات الزراعة بالجامعات المصرية .

وتضم المزرعة حوض أرضي كبير و20 حوضا إسمنتيا بطاقة انتاجية تصل الى 25 طن أسماك في الدورة الواحدة بفترة زمنية من 5 لـ 6 أشهر ، ويتم تربية السمك البلطى داخل الأحواض، بجانب وجود مفرخاً لتوفير الزريعة اللازمة لكل دورة فهي تجربة علمية مبهرة ذات إنتاجية عالية تستخدام الطرق الحديثة والمبتكرة في هذه المزرعة والتي تعد مزرعة نموذجية تساهم في سد الفجوة الغذائية وتوفر مساحات شاسعة من الأراضي لزراعة المحاصيل فهي تعطى إنتاج أعلى بمتوسط إنتاج 4 -6 طن للحوض 600 متر مكعب تعادل أو تفوق إنتاجية فدان 4200 متر مكعب بنظام الاستزراع بالمزارع الأرضية لتوفير المياه، وإنتاج مخصبات زراعية للاستفادة منها في عملية تخصيب الأراضي الزراعية لزيادة الإنتاج الزراعي .