كشف طريقة علاج الإصابة بالحزام النارى .. فاكسيرا
في لفتة استثنائية.. ولي العهد السعودي يقود السيارة برفقة الرئيس السيسي في نيوم| صور
القبض على 8 فتيات و6 أجانب في ممارسة الرذيلة بـ نادٍ صحى بالنزهة
الذكاء الاصطناعي يختار محمد صلاح أفضل جناح في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز
ترامب ينجو من غرامة بقيمة نصف مليار دولار | تفاصيل
حبس البلوجر نورهان حفظي بتهمة تعاطي مخدرات وكفالة 5 آلاف جنيه بالفيديوهات الخادشة
مصرع 6 عناصر .. القضاء على أخطر البؤر الإجرامية بأسوان
رئيس اللجنة الهندسية لاستاد الأهلي: الحفر لم يتوقف وما يتردد غير صحيح بالمرة
بطل العربية المشتعلة| وزير البترول يحضر حفل زفاف نجل ضحية محطة الوقود في الدقهلية
كليات تقبل من 50% علمي.. رابط التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة 2025
الرئيس السيسي في السعودية.. مباحثات استراتيجية حول غزة وأمن البحر الأحمر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

الأهلي يكشف حقيقة توقف العمل باستاد النادي في أكتوبر

النادي الأهلي
عبدالحكيم أبوعلم

أكد الدكتور سعد الجيوشي، عضو مجلس إدارة القلعة الحمراء، رئيس اللجنة الهندسية لمشروع استاد النادي الأهلي، إن ما تردد خلال الساعات الماضية عن توقف الحفر في استاد الأهلي كلام عار تمامًا من الصحة ولا يستند إلى الواقع، والعمل في المشروع يسير على قدم وساق وفق الخطة الزمنية المتفق عليها مع النادي والمدونة في بنود التعاقد.


وقال الجيوشي أنه يطمئن جماهير الأهلي أن مشروع القرن تتوافر له كل عناصر النجاح بإذن الله.


وأضاف أن هناك لجنة هندسية تقوم بالإشراف على المشروع، تضم استشاريين عالميين وآخرين مصريين على مستوى عالٍ من الكفاءة والخبرة، وكل الأنظمة المستخدمة في عملية الحفر عالمية وتخضع لمعايير الحداثة والرقمنة، وأن أرض الاستاد تم عمل «جسات» لها على بعد 45 مترًا من قبل، ويتم التعامل مع أنواع الترب بشكل طبيعي ولا توجد أي مشكلة في عملية الحفر.

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

الثقب الاسود اسفل احد الكباري

مصدر أمني: فحص فيديو الثقب الأسود أسفل أحد الكباري | خاص

صورة أرشيفية

قرار عاجل من التعليم بشأن الزي المدرسي في العام الدراسي الجديد

المولد النبوي الشريف 2025

فلكياً.. موعد المولد النبوي الشريف2025 رسمياً في مصر وعدد أيام الإجازة

هدير عبدالرازق واوتاكا

حطّوا بنت مكاني .. قرار عاجل في فيديو هدير عبدالرازق وأوتاكا

استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة صينية.. والسبب عادة غريبة!

استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة صينية.. والسبب عادة غريبة!

من فعاليات ندوة البكالوريا

مدرسة إمبابة الثانوية لـ «الطلاب»: البكالوريا مرسيدس والثانوية 128 والجديد يكسب|فيديو

تنسيق الجامعات 2025

المرحلة الثالثة للتنسيق.. موعد انطلاقها وخطوات اختيار كليتك المناسبة

أعراض نقص فيتامين د

اكتشف أعراض نقص فيتامين د

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| العيش البلدي يتصدر التريند في أمريكا.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكمثرى؟

الحقن المجهري | أمل جديد لتحقيق حلم الإنجاب

الحقن المجهري | أمل جديد لتحقيق حلم الإنجاب

كشف طريقة علاج الإصابة بالحزام النارى .. فاكسيرا

تطعيم الحزام الناري
تطعيم الحزام الناري
تطعيم الحزام الناري

الجلوتين والخبز الأبيض.. الوجه الخفي المهدد لصحتك

ما هو الجلوتين؟
ما هو الجلوتين؟
ما هو الجلوتين؟

محافظ الشرقية يؤدي واجب العزاء لأسر ضحايا حادث عقار شارع مولد النبي

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أعراض تلف الكلى قد تظهر في صورة آلام مختلفة بالجسم.. اعرف التفاصيل

علامات وأعراض تدل على الإصابة بتلف الكلى
علامات وأعراض تدل على الإصابة بتلف الكلى
علامات وأعراض تدل على الإصابة بتلف الكلى

الثقب الاسود اسفل احد الكباري

مصدر أمني: فحص فيديو الثقب الأسود أسفل أحد الكباري | خاص

سائق

مشى عكس.. القبض على سائق أتوبيس في مدينة نصر بالقاهرة

المتهمين

شخص يتشاجر عاريا بمدينة نصر.. الداخلية تكشف التفاصيل

المتهمين

القبض على المتهمين بتحطيم سيارة مقاول بالقاهرة

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

المزيد