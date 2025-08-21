قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أساسيات الزواج المسيحي.. ختام كورس ينبوع الحياة بالمجلس الإقليمي للقاهرة

الأنبا انجيلوس
الأنبا انجيلوس
ميرنا رزق

اختتم المجلس الإكليريكي الإقليمي للأحوال الشخصية (الدائرة الأولى) الدورة التوعوية الخامسة "ينبوع الحياة" وذلك للمقبلين على الزواج للمرة الثانية بموجب تصريح من المجلس.

وألقى نيافة الأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الشمالية ورئيس المجلس الإقليمي للدائرة الأولى، المحاضرة الختامية للدورة التوعوية التي أقيمت في مركز القديس مار مرقس بمدينة نصر.

أساسيات  الزواج المسيحي

تناول نيافته في المحاضرة موضوع "أساسيات  الزواج المسيحي" وأجاب على أسئلة الحضور، إلى جانب أسئلة المشاركين في الدورة من خارج مصر بنظام online عبر تطبيق zoom.
وشدد نيافة الأنبا أنجيلوس على أهمية ألا يشارك في مثل هذه الدورات سوى المستهدفين منها، حيث تم اختيار موضوعاته بعناية لخدمة احتياجاتهم، رافضًا قبول أي استثناءات في حضور الكورس من أجل الاستمرار فى تحقيق الرؤية المستهدفة من هذا العمل الجاد.
سبق المحاضرة كلمة للدكتورة سلوى سامي مدير مركز الحياة الأفضل التابع لأسقفية الخدمات، أشادت خلالها بفكرة دورة "ينبوع الحياة" ورؤية نيافة الأنبا أنجيلوس في هذا السياق، كما عرض القمص أثناسيوس يوسف المسؤول عن إدارة الدورة تقريرًا عن أعمالها وتقييم المشاركين فيها. وفي الختام تم تسليم شهادات اجتياز الدورة.

وعقب انتهاء اللقاء الختامي اجتمع نيافته بفريق العمل والأطباء والأخصائيين والإداريين والمعاونين حيث أشاد بالجهود التي يبذلونها في سبيل تأهيل المقبلين على الزواج للمرة الثانية دعمًا لنجاح حياتهم المستقبلية.

يذكر أن دورات المشورة الأسرية "ينبوع الحياة" تقام في مركز القديس مار مرقس بمدينة نصر، بالتنسيق بين المجلس الإكليريكي الإقليمي الدائرة الأولى (القاهرة والجيزة) ومركز الحياة الأفضل التابع لأسقفية الخدمات، وتضم منهجًا تم إعداده خصيصًا اعتمادًا على أساليب تفاعلية خلال المحاضرات وورش العمل.

