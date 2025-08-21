قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كشف طريقة علاج الإصابة بالحزام النارى .. فاكسيرا
في لفتة استثنائية.. ولي العهد السعودي يقود السيارة برفقة الرئيس السيسي في نيوم| صور
القبض على 8 فتيات و6 أجانب في ممارسة الرذيلة بـ نادٍ صحى بالنزهة
الذكاء الاصطناعي يختار محمد صلاح أفضل جناح في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز
ترامب ينجو من غرامة بقيمة نصف مليار دولار | تفاصيل
حبس البلوجر نورهان حفظي بتهمة تعاطي مخدرات وكفالة 5 آلاف جنيه بالفيديوهات الخادشة
مصرع 6 عناصر .. القضاء على أخطر البؤر الإجرامية بأسوان
رئيس اللجنة الهندسية لاستاد الأهلي: الحفر لم يتوقف وما يتردد غير صحيح بالمرة
بطل العربية المشتعلة| وزير البترول يحضر حفل زفاف نجل ضحية محطة الوقود في الدقهلية
كليات تقبل من 50% علمي.. رابط التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة 2025
الرئيس السيسي في السعودية.. مباحثات استراتيجية حول غزة وأمن البحر الأحمر
رياضة

ليفربول يعلن إصابة نجمه قبل مواجهة نيوكاسل يونايتد

إسلام مقلد

في تصريحات مثيرة للاهتمام، أعلن آرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول، عن تطورات جديدة تخص فريقه قبل المواجهة المرتقبة أمام نيوكاسل يونايتد يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

حديث سلوت حمل أنباء غير سارة لجمهور الريدز، خاصة على صعيد الإصابات، إلى جانب رؤيته لملف التعاقدات قبل أيام قليلة من غلق سوق الانتقالات الصيفية.

إصابات تضرب مركز الظهير الأيمن

أكد سلوت أن فريقه يواجه أزمة حقيقية في مركز الظهير الأيمن، بعد إصابة جيريمي فريمبونج بتمزق عضلي في أوتار الركبة سيُبعده حتى نهاية فترة التوقف الدولي، إلى جانب عدم جاهزية كونور برادلي الذي شارك لوقت قصير فقط في التدريبات بعد عودته من الإصابة.

المدرب الهولندي أوضح أن الجهاز الطبي اتخذ القرار الصائب بإخراج فريمبونج مبكرًا في المباراة السابقة، مشيرًا إلى أن عودته ستكون متوقعة عقب التوقف.

خيارات بديلة لسلوت

وحول البدائل المتاحة، كشف مدرب ليفربول أن أكثر من لاعب يمكنه شغل مركز الظهير الأيمن مثل لواتارو إندو، دومينيك سوبوسلاي، أو جو جوميز الذي شارك لـ20 دقيقة بعد فترة غياب طويلة.

سلوت شدد على صعوبة الاستعداد المسبق لإصابتين في نفس المركز، واصفًا الأمر بـ"سوء الحظ".

عودة مرتقبة لغرافينبيرش

وفيما يخص خط الوسط، أبدى سلوت تفاؤله بعودة ريان غرافينبيرش، مؤكدًا أن اللاعب قادر على صناعة الفارق إذا استعاد مستواه الذي قدمه الموسم الماضي. وأوضح أن غيابه أمام بورنموث أجبر الفريق على الاعتماد على حلول هجومية أكثر، وهو ما أثر سلبًا على التوازن داخل الملعب.

جيوفاني ليوني يخطف الأنظار

المدرب الهولندي لم يخفِ إعجابه بالمنضم حديثًا من بارما، الإيطالي جيوفاني ليوني، حيث وصفه بالموهبة الواعدة التي تمتلك نضجًا يفوق عمره (18 عامًا)، مشيرًا إلى أن مشاركته في 3 حصص تدريبية فقط أظهرت مدى جاهزيته وسرعة انسجامه مع المجموعة.

موقف سوق الانتقالات

وحول احتمالية ضم صفقات جديدة مثل ألكسندر إيزاك (نيوكاسل) أو مارك جويهي (كريستال بالاس)، تهرّب سلوت من الرد المباشر، مكتفيًا بالقول إنه سعيد بالقائمة الحالية، وأنه يفضل امتلاك قائمة صغيرة حتى لا يُضطر لإبقاء العديد من اللاعبين خارج المباريات.

وأكد أن النادي لن يتعاقد إلا مع لاعب يضيف جودة حقيقية للفريق، على غرار صفقة ليوني.

تحليل مواجهة نيوكاسل

وبشأن المواجهة المقبلة، أوضح سلوت أنه يتوقع غياب إيزاك استنادًا إلى ما نشرته وسائل الإعلام، لكنه شدد على أن نيوكاسل يمتلك بدائل قوية مثل أنطوني جوردون، أنتوني إيلانغا، وهارفي بارنز.

وأكد أن هذا هو طبيعة الدوري الإنجليزي، حيث يمتلك الجميع خيارات هجومية متعددة تجعل كل مباراة صعبة.

بهذا، يدخل ليفربول اختبارًا صعبًا أمام نيوكاسل وسط غيابات مؤثرة في مركز حساس، فيما تظل أعين الجماهير على أداء الفريق بقيادة سلوت، وانتظار ما إذا كان النادي سيُقدم على أي تحركات مفاجئة في الأيام الأخيرة من الميركاتو.

