أحداث مأساوية.. ما سبب وفاة رزاق أوموتويوسي نجم الزمالك السابق؟

توفي اللاعب رزاق أوموتويوسي، نجم نادي الزمالك ومنتخب بنين السابق، عن عمر يناهز 39 عاما، في ظروف غامضة، حيث لم يتم الإعلان عن سبب رحيله حتى الآن.

تصدرت وفاة رزاق مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث جوجل، حيث يتساءل الكثيرون عن سبب رحيله المفاجئ وكواليس وفاته الغامضة.. فماذا حدث لنجم الزمالك السابق؟

جدير بالذكر أن أوموتويوسي يُعتبر واحداً من أبرز نجوم كرة القدم في نيجيريا وبنين، حيث لعب مع عدة أندية في مختلف الدوريات، تاركاً بصمة مهمة في عالم كرة القدم سواء في أفريقيا أو في العالم العربي.

من هو رزاق أوموتويوسي؟

بدأ رزاق أوموتويوسي مشواره الكروي في بلاده نيجيريا، حيث وُلِد في مدينة لاغوس. لكن شغفه بكرة القدم قاده للعب مع منتخب بنين، وهو الاختيار الذي يعكس ولاءه للبلد الذي بدأ فيه مسيرته الاحترافية.

لعب أوموتويوسي مع العديد من الأندية، أبرزها نادي النصر السعودي خلال موسم 2008-2009، ونادي الزمالك المصري في الفترة ما بين 2011-2013. كما خاض تجارب مختلفة في الدوري المغربي، حيث لعب القنيطري وأولمبيك أسفي.

تألق اللاعب في خط الهجوم وكان يُعرف بسرعته ومهاراته الفنية العالية. وقد أسهم أداؤه المميز وأخلاقه الرياضية في جعله يحظى بشعبية كبيرة بين مشجعي الأندية التي لعب لها.

ولعب المهاجم الراحل لـ15 نادياً طوال مسيرته، إذ حضر إلى المنطقة العربية أولاً مع النصر السعودي في 2008، وبعد 3 أعوام عاد إليها ليرتدي قميص الزمالك المصري.

ويعتبر الراحل من أبرز لاعبي بينين عبر التاريخ إذا سجل بقميصه 21 هدفاً في 55 مباراة لعبها طوال مسيرته الدولية التي دامت 12 عاماً.

وفاة رزاق أوموتويوسي

توفي البينيني رزاق أوموتويوسي لاعب النصر السعودي والزمالك المصري، يوم الثلاثاء الماضي، بشكل مأساوي عن عمر يناهز 39 عاماً.

نبأ وفاة أوموتويوسي أحزن الكثيرين من زملائه ومشجعيه، حيث قام نادي ميتز الفرنسي، الذي ارتدى اللاعب قميصه في وقت سابق، بتوجيه رسالة تعزية إلى أسرته.

وكان أوموتويوسي قد ارتدى قميص الزمالك خلال الفترة من 2011 حتى 2013 (فترة المدرب حسن شحاتة)، وخاض 22 مباراة وسجل 4 أهداف.

سبب وفاة رزاق أوموتويوسي

على الرغم من عدم الإعلان رسمياً عن سبب وفاة أوموتويوسي، فقد أظهرت تقارير إعلامية محلية تفيد بأنه عانى من الاكتئاب في الأسابيع الأخيرة، بالإضافة إلى نوبات صحية أثرت بشكل كبير على حالته. كما ذكرت بعض التقارير الفرنسية أن مشكلات صحية متنوعة كانت لها دور في وفاة النجم الراحل.

ووفقا لصحفي نيجيري يدعى أولوداري فإن رزاق سيسيه قبل وفاته كان يعاني من اكتئاب بسبب عدد من الأحداث المأساوية.

وأضاف الصحفي عبر حسابه على "إكس": شقيق رزاق أخبرني بأن نجم نادي الزمالك السابق كان يعاني من الاكتئاب والمرض قبل وفاته المفاجئة بأيام.

وتابع: شقيقة رزاق توفيت في أغسطس الجاري بالإضافة إلى حريق منزله.