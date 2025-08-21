تشكيل الزمالك المتوقع أمام مودرن سبورت بالدوري المصري

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره مودرن سبورت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز، في اللقاء المقرر إقامته على إستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمود بنتايج، محمود حمدي الونش، حسام عبد المجيد، عمر جابر.

خط الوسط: محمد شحاتة، خوان ألفينا، ناصر ماهر، شيكوا بانزا، عبد الله السعيد.

خط الهجوم: ناصر منسي.

ويدخل الزمالك المباراة برصيد 4 نقاط بعد الفوز في أول مباراة أمام سيراميكا وفاز بهدفين دون رد، بينما تعادل سلبيا مع المقاولون، ليصل رصيده الى 4 نقاط.