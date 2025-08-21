الزمالك يناشد الرئيس لاستعادة أرض 6 أكتوبر: نثق في عدلكم لإنصاف النادي

أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك بياناً يتضمن مناشدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، من أجل استعادة أرض النادي بالسادس من أكتوبر.

جاء نص البيان كالتالي:

مناشدة.. يتقدم مجلس إدارة نادي الزمالك ممثلًا عن الملايين من جماهيره الوفية، بمناشدة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بصفته المُساند والداعم الأول للمؤسسات الوطنية والكيانات الرياضية الكبرى في دعم مسيرتها لرفعة الوطن، أملين تدخله لمساعدة النادي في استعادة أرض فرع نادي الزمالك في مدينة السادس من أكتوبر، الأرض التي تمثل حلم أجيال من الزملكاوية، وملاذًا حقيقيًا لبناء مستقبل يليق بتاريخ النادي وجماهيره.

فاليوم يقف كيان نادي الزمالك بتاريخه الممتد لأكثر من قرن أمام قضية مصيرية تتعلق بأرض نادي الزمالك في السادس من أكتوبر، لاستكمال بناء المستقبل الذي تحلم به جماهير القلعة البيضاء، أملين من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي عهدناه مساندًا قويا للرياضة المصرية أن ينظر بعين الاهتمام لمناشدة الزمالك بشأن مشروع النادي الجديد، الذي سبق وتشرف بالحصول على موافقة مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني بمنحه مهلة لمدة عامين لاتمام عملية البناء تنتهي في سبتمبر 2026.

نثق في عدلكم وحرصكم على نصرة الحق، ليبقى الزمالك دائمًا قلعة للرياضة المصرية وبيتًا للانتماء.