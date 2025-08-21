الزمالك ومودرن سبورت.. صراع النقاط الثلاث في الجولة الثالثة بالدوري الممتاز

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره مودرن سبورت، مساء اليوم الخميس، باستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، في إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز، بعد نقل اللقاء من استاد القاهرة.

وتشير تاريخ لقاءات الفريقين حيث تقابلا من قبل في 8 مواجهات، حقق الزمالك الفوز في 5 مباريات فقط، وتعادل في اثنتين، وخسر مباراة واحدة، بينما انتهت آخر مواجهة بينهما بانتصار الأبيض بهدفين مقابل هدف.

وفي خطوة لدعم اللاعبين، أعلن مجلس إدارة الزمالك توفير حافلات لنقل الجماهير من القاهرة إلى الإسماعيلية، حيث تتحرك الحافلات في الثالثة عصرًا من أمام بوابة النادي رقم 5، على أن تعود إلى القاهرة عقب انتهاء المباراة مباشرة.

ويدخل الزمالك اللقاء برصيد 4 نقاط، بعدما فاز على سيراميكا كليوباترا في الجولة الأولى بهدفين دون رد، ثم تعادل سلبيًا مع المقاولون العرب.

وفي المقابل يمتلك مودرن سبورت نفس الرصيد من النقاط، بعدما تعادل مع الأهلي بهدفين لمثلهما، ثم تغلب على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف.