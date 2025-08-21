قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كشف طريقة علاج الإصابة بالحزام النارى .. فاكسيرا
في لفتة استثنائية.. ولي العهد السعودي يقود السيارة برفقة الرئيس السيسي في نيوم| صور
القبض على 8 فتيات و6 أجانب في ممارسة الرذيلة بـ نادٍ صحى بالنزهة
الذكاء الاصطناعي يختار محمد صلاح أفضل جناح في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز
ترامب ينجو من غرامة بقيمة نصف مليار دولار | تفاصيل
حبس البلوجر نورهان حفظي بتهمة تعاطي مخدرات وكفالة 5 آلاف جنيه بالفيديوهات الخادشة
مصرع 6 عناصر .. القضاء على أخطر البؤر الإجرامية بأسوان
رئيس اللجنة الهندسية لاستاد الأهلي: الحفر لم يتوقف وما يتردد غير صحيح بالمرة
بطل العربية المشتعلة| وزير البترول يحضر حفل زفاف نجل ضحية محطة الوقود في الدقهلية
كليات تقبل من 50% علمي.. رابط التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة 2025
الرئيس السيسي في السعودية.. مباحثات استراتيجية حول غزة وأمن البحر الأحمر
أخبار البلد

وزيرة التضامن تتابع العمليات الميدانية للحصر الوطني الشامل للحضانات على مستوى الجمهورية

وزيرة التضامن
وزيرة التضامن
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقريراً من المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة الوزيرة عن العمليات الميدانية للحصر الوطني الشامل للحضانات الذي تجريه الوزارة على مستوى الجمهورية، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بأهمية دعم الطفولة المبكرة،والتكليف بزيادة أعداد الحضانات، والعمل على تيسير عملها، وزيادة معدلات التحاق الأطفال بالحضانات.

وأوضح التقرير أن عمليات الحصر مازالت مستمرة، وذلك من خلال فريق عمل يقارب من 1800 من الرائدات الاجتماعيات والمشرفين، وتتم المتابعة لحظيا عبر لجنة مركزية منعقدة على مدار الساعة ومشكلة من قيادات العمل فى الوزارة من الإدارات المعنية لشئون الأسرة والمرأة والطفل والبرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة ونظم المعلومات والتحول الرقمي وقطاع نظم المعلومات الجغرافية، بالإضافة إلى فريق من الخبراء والاستشارين بالوزارة.

ويستهدف الحصر جميع محافظات الجمهورية، وذلك من أجل بناء قاعدة بيانات قومية شاملة ومحدثة للمنشآت العاملة مع الطفولة المبكرة من سن يوم إلى 4 سنوات، تعزز القدرة على التخطيط المستقبلي،ويتم الاعتماد على نظم المعلومات الجغرافية Gis ووفق آليات الرقمنة والتحول الرقمي.

هذا وكانت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي قد أصدرت منشوراً وزارياً بمنح دور الحضانة ترخيصاً مؤقتاً لمدة ستة أشهر لحين توفيق أوضاعها،مع الالتزام بعدد من الضوابط.

مرجريت صاروفيم مايا مرسي وزيرة التضامن

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

نهضة العذراء مريم

وزير السياحة والآثار

المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات

كشف طريقة علاج الإصابة بالحزام النارى .. فاكسيرا

الجلوتين والخبز الأبيض.. الوجه الخفي المهدد لصحتك

محافظ الشرقية يؤدي واجب العزاء لأسر ضحايا حادث عقار شارع مولد النبي

أعراض تلف الكلى قد تظهر في صورة آلام مختلفة بالجسم.. اعرف التفاصيل

