عبد المنعم الجمل: المشاركة السياسية الفعالة للعمال تعبير عن شعورهم بالانتماء للوطن

شارك عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، في ورشة العمل التي نظمها مجلس الشباب المصري حول "الحق في المشاركة في الشأن العام" ودورها في دعم الاستقرار المجتمعي.

وأكد عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن المشاركة السياسية للعمال ليست مجرد واجب، بل هي تعبير مباشر عن شعورهم بالانتماء والشراكة في صياغة مستقبل وطنهم.

وشدد الجمل - خلال كلمة له - على أن صوت العمال الفعال هو الضمانة الحقيقية لتحقيق الاستقرار ومواجهة التحديات.

وفي إطار رؤية الاتحاد، قدم الجمل مقترحات عملية لتعزيز هذه المشاركة، من أبرزها تنفيذ برامج توعية شاملة في مواقع العمل، والتعاون مع المؤسسات الشبابية، بالإضافة إلى تمكين الشباب النقابي من الانخراط في الشأن العام.

وأكد اتحاد العمال، أن هذه الرسالة والكلمة المشتركة تعكسان شراكة وطنية فعالة بين المؤسسات العمالية والشبابية، تهدف إلى بناء مستقبل أكثر إنصافًا ومشاركة.