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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق الجامعات 2023.. موعد التقديم بالشعبة الفرنسية في كلية حقوق عين شمس

كلية الحقوق
كلية الحقوق

أعلنت كلية الحقوق بـ جامعة عين شمس، شروط القبول المقترحة بالشعبة الفرنسية للعام الجامعي الجديد 2023-2024، مشيرة إلى أنه يجب حصول الطالب على شهادة الثانوية العامة للعام الحالي، وأن يكون مجموعه للقبول بكلية الحقوق انتظام، وأن يجتاز الطالب اختبار تحريري وشفوي في اللغة الفرنسية.

حقوق عين شمس تعلن شروط القبول بالشعبة الفرنسية للعام الدراسي الجديد 2023-2024


وأضافت كلية الحقوق بجامعة عين شمس ، أن التنسيق النهائي للطلاب يتم بمراعاة درجات المجموع الكلي للثانوية العامة، درجة اللغة الفرنسية، درجة الاختبار التحريري، درجة الاختبار الشفوي.

وأكدت كلية الحقوق بـ جامعة عين شمس، أن المستندات المطلوبة للتقديم تشمل صورة من شهادة الثانوية العامة، صورة من شهادة الميلاد، صورة خطاب الترشيح، 6 صور شخصية، صورة من بطاقة الرقم القومي للطالب وولي الأمر.

 

موعد تنسيق الثانوية العامة 2023

وعن موعد تنسيق الثانوية العامة 2023 جميع المحافظات، يعلن تنسيق 2023 بمراحله الثلاث لطلاب لثانوية العامة، عقب نتيجة الثانوية العامة 2023، المقرر إعلانها في الأسبوع الأخير من شهر يوليو الجاري.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023


وفقًا لخطة التصحيح الإلكتروني يتم الانتهاء من عمليات التصحيح ومطابقة النتيجة مع بيانات الطلاب بعد مرور 10 أيام من انتهاء امتحانات الثانوية العامة، وتكون النتيجة جاهزة للاعتماد بالأسبوع الأخير من شهر يوليو الجاري.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن آليات التصحيح الإلكتروني لأوراق امتحانات (البابل شيت) لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي تتم وفق جدول زمني واضح ومحدد .

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