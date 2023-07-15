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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سناكس شهي.. طريقة عمل بسكويت مالح في المنزل

طريقة عمل بسكويت
طريقة عمل بسكويت مالح  

تعتبر طريقة عمل بسكويت مالح من وصفات السناكس العالمية الشهية، التي يقبل عليها الكبار والصغار؛ حيث يعتبر من الوجبات الخفيفة التي يمكن تناولها خلال اليوم أو على الفطور.

 

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وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل بسكويت مالح من وصفات المطبخ الأمريكي، والتي يمكن تحضيرها في المنزل في أقل من ساعة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 4 أشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

 

طريقة عمل بسكويت مالح

 

طريقة عمل بسكويت مالح

 

مقادير طريقة عمل بسكويت مالح :

1 كوب دقيق

3 ملعقة كبيرة حليب سائل

3 ملعقة كبيرة زبادي

3 ملعقة كبيرة زبدة

3 ملعقة كبيرة زيت نباتي

½ ملعقة صغيرة بايكنغ بودر

½ ملعقة صغيرة ملح

¼ ملعقة صغيرة سكر

 

طريقة عمل بسكويت مالح :

_ يضاف الزيت والزبدة، ثم نفرك المزيج باليدين.

_ يضاف الحليب والزبادي، ونستمر في عجن المزيج حتى تتشكل لديكِ عجينة طرية.

_ على سطح صلب مرشوش بالدقيق، نفرد العجينة، ونقطعها إلى أشكال حسب الرغبة.

_ نوزع البسكويت في صينية فرن وندهن الوجه بالمزيد من الحليب، ثم ندخل الصينية الفرن المسخن مسبقاً إلى 180 درجة مئوية حتى يحمر البسكويت من الجانب السفلي.

_ نترك البسكويت في الفرن قليلاً حتى يحمر الوجه ثم نخرجه.

_ نترك البسكويت المالح جانباً ليبرد ثم نقدمه.

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