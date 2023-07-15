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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انخفاض أسعار النفط عالميا بسبب مخاوف من قلة المعروض

النفط
النفط

انخفض سعر النفط بشكل طفيف أمس الجمعة، بسبب مخاوف من قلة المعروض، وفق ما ذكرت صحف دولية.

يأتي الانخفاض من اضطرابات الإمداد من ليبيا ونيجيريا.

 

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وتم تداول العقود الآجلة لخام برنت وعقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي على انخفاض سعري طفيف.

ونزل  سعر خام برنت 20 سنتًا إلى 81.16 دولارًا، بينما انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط 14 سنتًا عند 76.75 دولارًا.

وارتفع كلا العقدين لثلاث جلسات متتالية التي انتهت يوم الخميس وفي التعاملات الآسيوية المبكرة يوم الجمعة.

وقالت أبحاث ايه ان زد، إن الاحتجاجات في ليبيا وحدها قد تسحب أكثر من 250 ألف برميل من النفط يوميًا من السوق.
 
ولا يزال النفط الخام منخفضًا بشكل طفيف هذا العام، وقالت وكالة الطاقة الدولية أن الطلب العالمي لن ينمو بالسرعة المتوقعة سابقًا في عام 2023، على الرغم من أن الوكالة لا تزال ترى طلبًا قياسيًا. ومن المتوقع أن يضيق السوق في النصف الثاني مدعوما بتخفيضات الإمدادات من السعودية وروسيا.

وتتوقع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أن تكون سوق النفط العالمية أكثر صرامة العام المقبل.

وقالت المنظمة، في أول تقييم مفصل لها لعام 2024، إن استهلاك النفط العالمي سيرتفع بمقدار 2.2 مليون برميل يوميًا ليصل إلى 104.3 مليون برميل يوميًا.

المعروض العقود الآجلة برنت غرب تكساس الوسيط انخفاض سعري برميل النفط

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