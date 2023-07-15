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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التنمية الصناعية تبحث طلب شركة لإنتاج أخشاب HDF باستثمارات أمريكية

صدى البلد

اجتمع المهندس محمد عبد الكريم، رئيس هيئة التنمية الصناعية، مع وفد شركة أمريكية لبحث طلب الشركة لإقامة مصنع لإنتاج الأرضيات وأخشاب الـHDF على مساحة تقديرية 35 ألف م2، باستثمارات مبدئية تقدر بـ5 ملايين دولار، وذلك  بحضور نجيب نمور، من أصل لبنانى، رئيس شركة نمور للأرضيات، والمهندس أشرف رأفت، مستشار رئيس الهيئة.

وأوضح رئيس الهيئة أن مصر تمتلك مقومات وفرصا استثمارية واعدة قادرة على جذب كبرى الشركات العالمية للاستثمار والاستفادة من حزمة التيسيرات غير المسبوقة في مجال التراخيص الصناعية وآلية تخصيص الأراضي، فضلا عن الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية والإجرائية التي تمت خلال الفترة الماضية، والتي شكلت طفرة في مناخ الاستثمار في البلاد، لا سيما مع المشروعات الكبرى في البنية التحتية والتطوير الكبير الذي شهدته مصر في شبكات المرافق من طرق ومياه وصرف.

وقال عبد الكريم إن مصر تمتلك عددا من الاتفاقيات التجارية مع العديد من دول العالم، ما جعلها منفذا محوريا لأسواق تقدر بـ 2 مليار نسمة وتمثل قاعدة صناعية إقليمية لتلك الأسواق، وذلك بجانب توفر الأيدي العاملة، لافتا إلى أن الهيئة لن تتوانى عن تقديم جميع التيسيرات والدعم لبدء استثمارات الشركة بمصر في أسرع وقت.

من جهته، صرح نجيب نمور، رئيس الشركة، بأن فرص نجاح استثمارات الشركة كبيرة في ظل المناخ الاستثماري الجيد والمواتي الذي تتمتع به مصر حاليا، موضحا أن المصنع سيقام على أعلى المعايير التكنولوجية لتصنيع منتجات أخشاب الـ HDF بأنواعه، مثل الـ SPC المقاوم للماء وغيره من المنتجات، مشيرا إلى أن الشركة لديها خطة كبيرة في التوسعات المستقبلية حال إنشاء المصنع، مؤكدا أن الشركة تنوي تصدير إنتاجها للخارج، خاصة للسوق الأمريكية.

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