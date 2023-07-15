عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مبادرة المشروعات الخضراء الذكية تمد فترة التقديم بالدورة الثانية حتى بداية سبتمبر

صدى البلد

شاركت المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في الملتقى السنوي الخامس لاستراتيجيات التحول نحو الاقتصاد الأخضر الذي تنظمه CSR Egypt تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي. 

والمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تم اطلاقها تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبقرار من رئيس مجلس الوزراء، وتنفذ تحت إشراف وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع الوزارات المعنية، برئاسة الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ ورئيس اللجنة الوطنية للتحكيم، والسفير هشام بدر، المنسق الوطني للمبادرة. 

وخلال الملتقى استعرضت نيرمين صادق، المدير التنفيذي للمبادرة، أهداف وأهمية المبادرة باعتبارها غير مسبوقة عالميا، حيث تنفذ بجميع محافظات الجمهورية بمشاركة كل الفئات بهدف إيجاد حلول مصرية لمشكلات تغير المناخ.

وأشارت إلى الفرص التي تتيحها المبادرة للمشروعات الفائزة سواء الجوائز المالية المقدمة من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أو الدعم التقني والفني المقدم للمشروعات، بالإضافة إلى توفير جهات تمويلية واستثمارية لدعم تلك المشروعات.

كما أشارت المدير التنفيذي للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية عن مد فترة تقديم المشروعات بالدورة الثانية حتى الأول من سبتمبر، وذلك لإعطاء المزيد من الوقت للمتقدمين لتحسين النماذج المقدمة وتحقيق أقصي استفادة ممكنة.

وشهد الملتقى عرض عدد من المشروعات الفائزة بالدورة الأولى من المبادرة ومراحل التقدم والإنجاز ومشاركة مشروعاتهم في مؤتمر المناخ CoP27، ومن تلك المشروعات مشروع الطرق الخضراء والسياحة البيئية بمحمية قارون الطبيعية بالفيوم والذي استعرضه  إيهاب محمود إبراهيم.

 كما استعرض كل من  محمد عبدالعزيز محمد الدمرداش مشروع القرية الزراعية المستدامة بمحافظة الوادي الجديد، والدكتورة وهاد سمير أحمد، مشروع الخردة باب رزق بمحافظة القاهرة، وعطاء جاد الكريم، مشروع بنك المخلفات المصري بمحافظة الأقصر، و منى رفعت طمان، مشروع تصميم قاطع ثلاثي الأبعاد من إعادة تدوير النفايات الإلكترونية بمحافظة الإسكندرية، و سمر سعيد معوض، مبادرة صاحبات اليد الذهبية بمحافظة الفيوم.

للتسجيل بالدورة الثانية من المبادرة يرجى زيارة الموقع الرسمي www.sgg.eg

اقتصاد الأخضر الاقتصاد الاقتصاد الاخضر التنمية الاقتصادية التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور محمود محيي الدين الخضراء الذكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الشباب حاصروها.. قصة الاعتداء على مروى اللبنانية بحفل الإسكندرية

مرتضى منصور اتهمه بالسحر.. أول رد من رجب بحة: الظلم حرام

6 عروض مصرية.. شقيق أشرف بن شرقي يفجر مفاجأة مدوية |خاص

بعد إثارته الجدل في لقاء القمة.. لاعب الأهلي يوجه رسالة غامضة عبر انستجرام

تعرف على النادي الأقرب لضم أشرف بن شرقي

نشيد بالقيادة الحكيمة للرئيس السيسي.. بيان عاجل من آبي أحمد حول سد النهضة

بعد هجوم مرتضى منصور عليه.. من هو رجب بحه وما علاقته بالزمالك؟

غلوها 31 جنيه.. صدمة في أسعار السجائر بالأسواق.. والشعبة: التجار السبب

ترشيحاتنا

من ليفربول.. اتحاد جدة يقترب من حسم صفقة عالمية جديدة

تراجع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 2190 جنيهًا

لجميع الأصناف.. أحدث أسعار الخضار في سوق الجملة| فيديو

إزالة تراكمات القمامة بمنطقة أرض الجولف بالقاهرة

وافق على العرض وجاري التفاوض.. ساحر برازيلي يقترب من الانضمام لـ الأهلي

القوات الروسية تصد 17 هجوما وتحيد 315 جنديا على محور دونيتسك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تحذيرات الصحة العالمية بشأن تسبب الأسبارتام في السرطان.. ما هى بدائله

تناول هذه الفواكه للتغلب على موجة ارتفاع حرارة الجو | لن تتوقع

لحماية العين.. نصائح ضرورية لمنع حساسية العدسات اللاصقة| تفاصيل

هذه تكلفته وأماكن إجرائه.. ما هو DNA Test سر رشاقة ياسمين صبري

فيديو

واقعة الاعتداء عليها في الإسكندرية أثارت الجدل.. مروى اللبنانية تحتفل بعيد ميلادها

بتحريض من الأم.. فتاة تعتدي على والدها وتحجزه فى بدروم

عدم الإنجاب والطلاق.. هنا الزاهد تكشف التفاصيل كاملة| فيديو جراف

مغارة علي بابا .. ماذا وجد المتهمون في فيلا توفيق عكاشة؟ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 500 يوم على النزاع الروسي الأوكراني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ