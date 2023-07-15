عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اختل توازنها.. مصرع فتاة سقطت من بلكونة منزلها بالغربية

جثة شخص
جثة شخص

شهدت قرية خرسيت بمركز طنطا بمحافظة الغربية اليوم وفاة فتاه تدعى مي بيومي عقب سقوطها من أعلي  من بلكونة الطابق الثالث بمنزلها أثناء نشرها لسجاده بالبلكونه واصابتها باصابات خطيرة تسببت في إنهاء حياتها .

خلال جولته المسائية محافظ الغربية يتفقد مستشفى الأورام الجديد وأعمال توسعة مدخل طنطا


 تم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الضحية بمستشفى طنطا الجامعي لتلقي العلاج اللازم وتم عمل محضر بالواقعه.

طنطا تحصد المركز الثاني على مستوى الجامعات في محو الأمية

تعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده يفيد بوقوع حادث.

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الضحية.

إصابة 6 فلسطينيين برصاص الاحتلال خلال مسيرة بالضفة الغربية

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

البحث الجنائي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية اصابات خطيرة اختلال توازن اختلال توازنها أحداث الواقعة أجهزة الأمنية الضفة الغربية القيادات الأمنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الشباب حاصروها.. قصة الاعتداء على مروى اللبنانية بحفل الإسكندرية

قرار عاجل لـ الأهلي ضد محمد عبدالمنعم.. وتهديد شديد من كولر

بعد بلاغ النائب العام.. ميدو يحذف التويتات المسيئة لـ أسامة حسني وجبر

يا وجع القلب .. سيارة تدهس محامية أمام المحكمة الإقتصادية في القاهرة|صور

مرتضى منصور اتهمه بالسحر.. أول رد من رجب بحة: الظلم حرام

حكاية مرض غامض يحاصر أهالي نجع سند بقنا.. وتحرك عاجل لوزارة الصحة

هويته مفاجأة.. من سرق فيلا الإعلامي توفيق عكاشة وحياة الدرديري؟

بعد بلاغ للنائب العام.. نص تويتة ميدو ضد أسامة حسني وجمال جبر

موضوعات متعلقة

جامعة طنطا تعلن القائمة المبدئية للمتقدمين لشغل وظيفة عميد كلية العلوم

ترشيحاتنا

بعد التويتات المسيئة وأزمة أسامة حسني | تصرّف غير متوقع من ميدو

فضيحة جديدة لـ زيلينسكي.. روسيا تعلق على محاولة اغتيال صحفييها

الزمالك يخسر بالأعمال والشعوذة.. قصة رجب بحه الساحر مع مرتضى منصور

بمتوسط 700 ألف.. 5 سيارات جديدة بالسوق المصري

حادث سير.. ميسي ينجو من الموت المحقق .. ما القصة؟

التفاصيل الكاملة لـ مكافآت لاعبي الأهلي بعد الفوز بلقب الدوري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحلى من المطاعم | طريقة عمل طاجن مكرونة

أعراض مرض السكر عند الشباب| صعوبة في التنفس أبرزها

طريقة عمل كفتة بالبطاطس.. مذاق لا يقاوم

نشرة المرأة والصحة| ضغط الدم يسبب مشاكل بالقلب في هذه الحالة.. ابنة عمرو دياب تثير الجدل بإطلالة جريئة

فيديو

واقعة الاعتداء عليها في الإسكندرية أثارت الجدل.. مروى اللبنانية تحتفل بعيد ميلادها

بتحريض من الأم.. فتاة تعتدي على والدها وتحجزه فى بدروم

عدم الإنجاب والطلاق.. هنا الزاهد تكشف التفاصيل كاملة| فيديو جراف

مغارة علي بابا .. ماذا وجد المتهمون في فيلا توفيق عكاشة؟ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ