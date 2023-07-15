اختل توازنها.. مصرع فتاة سقطت من بلكونة منزلها بالغربية

شهدت قرية خرسيت بمركز طنطا بمحافظة الغربية اليوم وفاة فتاه تدعى مي بيومي عقب سقوطها من أعلي من بلكونة الطابق الثالث بمنزلها أثناء نشرها لسجاده بالبلكونه واصابتها باصابات خطيرة تسببت في إنهاء حياتها .



تم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الضحية بمستشفى طنطا الجامعي لتلقي العلاج اللازم وتم عمل محضر بالواقعه.

تعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده يفيد بوقوع حادث.

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الضحية.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.