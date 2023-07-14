إصابة 6 فلسطينيين برصاص الاحتلال خلال مسيرة بالضفة الغربية

أصيب 6 فلسطينيين بالرصاص المطاطي، اليوم الجمعة، بعد قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بمهاجمة المشاركين في إحدي المسيرات المناهضة للاستيطان شرق قلقيلية.

وأفاد الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية مراد شتيوي بأن "جنود الاحتلال اقتحموا البلدة، وأطلقوا الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط بكثافة صوب المواطنين ومنازلهم، ما أدى لإصابة 6 منهم، عولجوا ميدانيا"، حسبما افادت وفا.



وحسب المصدر نفسه فقد “انطلقت المسيرة بمشاركة مئات الفلسطينيين، بعد أداء صلاة الجمعة، من أمام مسجد عمر بن الخطاب”.

وذلك "تنديدا باستمرار اعتداءات الاحتلال والمستوطنين على أبناء شعبنا، ردد خلالها المشاركون الشعارات الوطنية والداعية لتصعيد المقاومة الشعبية".