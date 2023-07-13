مندوب فلسطين بالجامعة العربية : إسرائيل تمارس القتل بحقنا وحرق منازلنا

أطلع مندوب دولة فلسطين بالجامعة العربية السفير مهند العكلوك، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري إسماعيل عبدالغفار، على آخر المستجدات السياسية في فلسطين.

وتناول اللقاء الذي عقد في مقر الأكاديمية بالقاهرة اليوم، سبل تعزيز التعاون، والاتفاق على فتح مجالات للشراكة مع الجامعات الفلسطينية.

وأطلع السفير العكلوك رئيس الأكاديمية على ما تقوم به إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني من قتل، ومصادرة أراضي، وحرق المنازل، وقرصنة الأموال، بالإضافة إلى الاقتحامات المتكررة والمتصاعدة على المسجد الأقصى، مؤكدا على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي استنادا إلى الشرعية الدولية، بالإضافة الى الجهد الذي تقوم به المندوبية بالجامعة العربية لحشد الدعم العربي ودعم الموقف الفلسطيني في كافة المحافل .

ومن جانبه أكد عبدالغفار عن استعداده أن يكون جزء في المساهمة بالإطار الفني والقانوني والتنموي لدعم القضية الفلسطينية، وأكد على دعم واهتمام الأكاديمية بالطالب الفلسطيني