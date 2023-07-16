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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رجعت لـ زمان.. تراجع مفاجئ في أسعار الدواجن اليوم الأحد 16-7-2023

صدى البلد

تراجعت أسعار الدواجن خلال الايام القليلة الماضية إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من 6 أشهر، تحديدا إلى نفس أسعار الدواجن البيضاء خلال يناير الماضي.

ولكن ارتفعت أسعار الدواجن  اليوم الاحد 16-7-2023، بنحو 3 جنيهات لكنها ظلت عند مستوى التراجع مقارنة بـ سعر الدواجن خلال الفترة الماضية.

أسعار الدواجن اليوم 

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر الدواجن والبيض اليوم الاحد 16يوليو 2023، ضمن نشرته الخدمية، التي يقدم من خلالها أسعار الذهب أيضا إلى جانب أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه، وغيرها من الاخبار التي يهم المواطن.

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بورصة الدواجن اليوم
 

سجل سعر الدواجن البيضاء  اليوم الاحد 60 جنيه للكيلو مقارنة بـ 57 جنيها أمس السبت.
وتراجعت أسعار الدواجن الساسو إلى 100 جنيه للكيلو مقارنة بـ 105 جنيهات أمس السبت.
واستقرت أسعار الدواجن البلدي حر عند 110 جنيه للكيلو
 

سعر الدواجن اليوم 


سجلت أسعار الدواجن الأمهات البيضاء اليوم  55 جنيه للكيلو.

سجلت أسعار الدواجن الرزي 105 جنيه للكيلو

أسعار البيض اليوم 


تباين سعر البيض اليوم الاحد 16-7-2023، حيث استقر سعر البيض الأبيض والاحمر فيما تراجع سعر البيض البلدي اليوم.

سجل سعر طبق البيض الابيض 110 جنيه، محتفظا باستقراره
ووصل سعر البيض الاحمر إلى 115 جنيه للطبق.
وبلغ سعر طبق البيض البلدي 125 جنيه للطبق مرتفعا عن أسعار الخميس الماضي بنحو 7 جنيهات تقريبا.

سعر الكتكوت اليوم 


سجل متوسط أسعار الكتاكيت اليوم 13 جنيه للكتكوت متراجعا بنحو 3 جنيهات مقارنة بـ أسعار الكتاكيت الأسبوع الماضي.

أسعار الاعلاف اليوم 


سجل متوسط أسعار الأعلاف 22 الف جنية للطن محافظا على استقراره


 

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