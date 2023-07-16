تركيا تقصف إقليم كردستان بالعراق.. ولا أنباء عن الضحايا

استهدف قصف جوي تركي منطقة "سيدكان"، شمال أربيل عاصمة إقليم كردستان بالعراق.

وقال إن "قصفاً جوياً تركياً نفذ بطائرات مسيرة استهدف جبال (كونه كوتر) و(بيركمه) و(بن قلات) في منطقة سيدكان شمالي محافظة أربيل".

وأضاف أن "القصف استهدف مواقع يتحصن فيها عناصر حزب العمال الكردستاني المعارض لأنقرة".

واكد المصدر "عدم وجود معلومات حالياً عن الخسائر البشرية الناجمة عن القصف"، حسبما أفادت الشرق.

وكانت قد استدعت السلطات العراقية، اليوم الجمعة، سفيرها لدى تركيا، بعد رصد تضخم أمواله بطريقة غير مشروعة.



وجاء بيان هيئة النزاهة الاتحادية العراقية إن "قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في بغداد أصدر أمراً باستقدام السفير العراقي الحالي لدى تركيا؛ على خلفية رصد دائرة الوقاية في الهيئة حصول تضخّم في أمواله"، حسبما افادت وكالة الأنباء العراقية.