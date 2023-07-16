دلافين تهاجم سباحين على شاطئ اليابان وتتسبب في إصابات خطيرة

الدلافين هي حيوانات ذكية وودودة وتعيش في مجموعات اجتماعية، ومع ذلك قد تهاجم البشر في بعض الحالات، خاصة إذا شعرت بالتهديد أو الاستفزاز أو الغيرة، وفي اليابان وقعت سلسلة من الهجمات على السباحين من قبل دولفين واحد يعتقد أنه ينتمي إلى نوع الحيتان، وهو نوع من الدلافين ذو حجم كبير وأسنان حادة.

تفاصيل الهجمات

وفقا لصحيفة “الجارديان” البريطانية، حدثت ست هجمات على الأقل على السباحين في ثلاثة شواطئ في محافظة فوكوي على ساحل بحر اليابان. وأصيب الضحايا بإصابات طفيفة في أطرافهم أو جذوعهم أو رؤوسهم.

وقال بعض الشهود إن الدولفين كان يقترب من السباحين بشكل ودي في البداية، ثم يعضهم فجأة دون سبب واضح. وأضافوا أن الدولفين كان يظهر في المياه الضحلة على بعد 10 أمتار من الشاطئ، مما يشير إلى أنه اعتاد على مواجهة البشر.

ردود الفعل

أثارت هذه الهجمات قلق المسؤولين المحليين والسكان والسائحين، خاصة أن هذه المنطقة تعتبر وجهة شهيرة للسباحة والغطس. وقامت الشرطة المحلية بالقيام بدوريات على الشواطئ وتوزيع منشورات تحذر الناس من التهديد المحتمل وتطلب منهم عدم لمس أو إطعام أو التقاط صور مع الدولفين.

كما قامت بتركيب جهاز تحت الماء يصدر موجات فوق صوتية في محاولة لردع الدولفين، ولكن هذه التدابير لم تثبت فعاليتها، حيث حدث هجومان آخران بعد تركيب المعدات.

وقال ماساكي ياسوي، المسؤول في قسم الترويج السياحي، لوكالة فرانس برس: “هناك أجزاء معينة من الجسم لا تحب الدلافين أن تلمسها، مثل طرف أنفها وزعنفتها الظهرية”، مضيفًا أن مقاطع الفيديو المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي أظهرت سباحين يحاولون لمس دولفين فوكوي.