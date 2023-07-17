بفستان لافت.. مي عمر تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

حرصت مي عمر على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.



ظهرت مي عمر في الصور بإطلالة تتناسب مع الأجواء الصيفية، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم بالنقوشات و الألوان المبهجة.



أنتعلت مي عمر حذاء صيفي مسطح مع كلاتش كبير الحجم جمع بين اللون الأبيض و الأزرق، وتزينت ببعض الإكسسوارات البسيطة للغاية.



أما من الناحية الجمالية، أعتمدت مي عمر على خصلات شعرها البني الأنسيابي المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي كشفت عن جمالها.

