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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بفستان لافت.. مي عمر تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

مي عمر
مي عمر

حرصت مي عمر على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

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ظهرت مي عمر في الصور بإطلالة تتناسب مع الأجواء الصيفية، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم بالنقوشات و الألوان المبهجة.


أنتعلت مي عمر حذاء صيفي مسطح مع كلاتش كبير الحجم جمع بين اللون الأبيض و الأزرق، وتزينت ببعض الإكسسوارات البسيطة للغاية.


أما من الناحية الجمالية، أعتمدت مي عمر على خصلات شعرها البني الأنسيابي المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي كشفت عن جمالها.
 

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