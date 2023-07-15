مي عمر تستعرض رشاقتها على اليخت

حرصت الفنانة مي عمر على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورا جديدة من أحدث ظهور لها على اليخت.

تألقت مي عمر في الصور بإطلالة لافتة، حيث ارتدت كاش مايوه قصيرا وذا أكمام طويلة باللون الزيتي.

وظهرت مي عمر حافية القدمين، ولم تبالغ في ارتداء الإكسسوارات والمجوهرات، ما منحها إطلالة أنيقة، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت مي عمر على خصلات شعرها المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.