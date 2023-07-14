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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بفستان أنيق.. الملكة رانيا تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

الملكة رانيا
الملكة رانيا

حرصت الملكة رانيا على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

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تألقت الملكة رانيا في الصور بإطلالة بسيطة كعادتها، حيث ارتدت فستانا طويلا نصف كم باللون الكحلي الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات مما كشف عن رشاقتها.

 

انتعلت الملكة رانيا حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الجملي مع حقيبة يد صغيرة الحجم بنفس اللون، ولم تبالغ في ارتداء الإكسسوارات و المجوهرات.

 

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت الملكة رانيا على خصلات شعرها المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

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