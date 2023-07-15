جمبسوت.. نسرين طافش تثير ضجة بإطلالتها

حرصت الفنانة نسرين طافش على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت نسرين طافش في الصور بإطلالة لافتة، حيث ارتدت جمبسوت شورت وذا أكمام مكشوفة باللون الزيتي الفاتح الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

وأكملت نسرين طافش إطلالتها بحقيبة يد صغيرة الحجم باللون الموف، ولم تبالغ في ارتداء الإكسسوارات و المجوهرات، ما زاد من أناقتها ومنحها إطلالة مميزة.

أما من الناحية الجمالية، فقد اعتمدت نسرين طافش على خصلات شعرها الانسيابي المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.