بعدت عن الألوان الكئيبة| ناقد موضة يعلق على فستان نانسي عجرم في قبرص

حرصت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصور لها خلال إحيائها حفلا غنائيا في قبرص.

تألقت نانسي عجرم في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستانا طويلا ذا أكمام طويلة باللون الأخضر اللافت الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

علق إيلي حنا ناقد الموضة اللبناني على إطلالة نانسي عجرم في قبرص قائلا:" هذا الأستايل من الفساتين سبق و لبسته قبل و حلو عليها و بيناسبها... بس حسيته واسع شوي عليها…بس اللي حبيتوا انها لبست لون فريش و غيرت عن الالوان الكئيبة 🫣 و اختارت لون مشرق."

تابع ناقد الموضة:"كتير حبيت اختيار العقد يلي ملأ الفراغ يلي عند منطقة الصدر و كمّل الاطلالة... و هالنوع من ال necklaces كتير بيطلع حلو مع القطع يلي بيكون فيها long v neck…الشعر و المكياج حلوين ..و بعطي الاطلالة 7.5/10."