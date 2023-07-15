عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ابنة عمرو دياب تثير الجدل بإطلالة جريئة| شاهد

جنا عمرو دياب
جنا عمرو دياب

حرصت جنا ابنة الفنان عمرو دياب على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

txt

جمبسوت.. نسرين طافش تثير ضجة بإطلالتها

txt

بفستان أنيق.. الملكة رانيا تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

 

تألقت جنا عمرو دياب في الصور بإطلالة جريئة؛ حيث ارتدت توبا قصيرا كشف عن بطنها واتسم باللون الأسود  الذي لا يحمل أي نقوشات و اتسم بصيحة الأوف شولدر التي تتصدر أحدث صيحات الموضة ،نسقت معه بنطلون بنفس اللون.

تزينت جنا عمرو دياب ببعض الإكسسوارات البسيطة للغاية و الغير مبالغ فيها مما زاد من أناقتها، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على إنستجرام.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت جنا عمرو دياب على خصلات شعرها القصير المنسدلة، ووضعت بعض لمسات المكياج المتناسقة مع لون بشرتها.

عمرو دياب جنا ابنة الفنان عمرو دياب جنا عمرو دياب اطلالة جنا عمرو دياب صور جنا عمرو دياب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتضى منصور اتهمه بالسحر.. أول رد من رجب بحة: الظلم حرام

الشباب حاصروها.. قصة الاعتداء على مروى اللبنانية بحفل الإسكندرية

قريب سيد عبد الحفيظ وتسبب في فوز الأهلي.. مرتضى منصور ينشر صورة ساحر

بعد إثارته الجدل في لقاء القمة.. لاعب الأهلي يوجه رسالة غامضة عبر انستجرام

غلوها 31 جنيه.. صدمة في أسعار السجائر بالأسواق.. والشعبة: التجار السبب

سد النهضة.. تفاؤل حذر يسود المشهد بعد عودة المفاوضات

صديق رجب بحة لـ مرتضى منصور : لاعيبتك تعبانة القصة مش سحر

أتمني متاخدوش الجلالة أوي.. رسالة من شوبير لمدافع الأهلي

موضوعات متعلقة

أحذر ..ضغط الدم يسبب مشاكل بالقلب في هذه الحالة

طريقة عمل زلابيا المكرونة| غير تقليدية ولذيذة

جمبسوت.. نسرين طافش تثير ضجة بإطلالتها

بفستان أنيق.. الملكة رانيا تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

طريقة كيك الرواني في البيت.. خطوة بخطوة

6 مراحل لـ مرض الكلى المزمن وكيفية انتشاره | تفاصيل لأول مرة

طريقة عمل طاجن عكاوي بالبطاطس| بمذاق لا يقاوم

نشرة المرأة والصحة | ناقد موضة يعلق على فستان نانسي عجرم في قبرص.. بعد الهجوم ضد فيفي عبده.. ماذا يحدث لكبار السن عند الرقص؟

ترشيحاتنا

وزير الإسكان ومحافظ البحر الأحمر يتفقدان محطة تحلية «اليسر»

تل أبيب على حافة كارثة.. تحذير خطير من مسؤول اسرائيلي لحكومة نتنياهو

وزير التعليم : التحويل إلى المدراس إلكترونيا يمنع استغلال الطلاب

ميركاتو تاريخي.. 7 صفقات عالمية تسطع في سماء الدوري السعودي

تتخطي حاجز الـ 50 درجة.. القبة الحرارية تصل دول عربية جديدة

ماجد جورج: 14% زيادة في صادرات المستلزمات الطبية والأدوية بالنصف الأول من 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بوصفات طبيعية.. خطوات سهلة لتحصلي على بشرة أفتح 

ابنة عمرو دياب تثير الجدل بإطلالة جريئة| شاهد

أخطرها الولادة المبكرة.. عوامل تزيد من إصابة الأطفال بإضطراب فرط الحركة

أحذر ..ضغط الدم يسبب مشاكل بالقلب في هذه الحالة

فيديو

عدم الإنجاب والطلاق.. هنا الزاهد تكشف التفاصيل كاملة| فيديو جراف

مغارة علي بابا .. ماذا وجد المتهمون في فيلا توفيق عكاشة؟ فيديو جراف

بعد اتهامه بتعاطي المخدرات.. رد حاد من محمد هنيدي على مخرج شهير

سر عدم الإنجاب.. هنا الزاهد تكشف حقيقة طلاقها من أحمد فهمي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 500 يوم على النزاع الروسي الأوكراني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ