ابنة عمرو دياب تثير الجدل بإطلالة جريئة| شاهد

حرصت جنا ابنة الفنان عمرو دياب على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت جنا عمرو دياب في الصور بإطلالة جريئة؛ حيث ارتدت توبا قصيرا كشف عن بطنها واتسم باللون الأسود الذي لا يحمل أي نقوشات و اتسم بصيحة الأوف شولدر التي تتصدر أحدث صيحات الموضة ،نسقت معه بنطلون بنفس اللون.

تزينت جنا عمرو دياب ببعض الإكسسوارات البسيطة للغاية و الغير مبالغ فيها مما زاد من أناقتها، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على إنستجرام.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت جنا عمرو دياب على خصلات شعرها القصير المنسدلة، ووضعت بعض لمسات المكياج المتناسقة مع لون بشرتها.