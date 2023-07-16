لتعزيز إيرادات القطاع|برلماني: التركيز على التسويق الجيد للمزارات السياحية ضرورة

قال النائب عبد الفتاح يحيى عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الدولة توجه اهتماما كبيرا بشأن تعزيز مستوى الاستثمارات بشكل عام، حيث أكد ذلك التعديلات الأخيرة التي تمت مناقشتها بقانون الاستثمار، لافتا إلى أن فئة المستثمرين من أبرز الفئات التي تسعى الحكومة لدعمها.

حوافز وتسهيلات للمستثمرين

وأضاف “ يحيي" فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن قيام الحكومة بمراجعة مستمرة للحوافز والتسهيلات الاستثمارية وإحداث إضافة عليها، تؤكد جديتها وعزمها على تحسين مناخ الاستثمار السياحى، معقبا “صناعة السياحة مؤثرة جدا في تحقيق التنمية والكثير من الدول حاليا توجه مجهوداتها للارتقاء بها” .

وأشار عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن العمل على زيادة أعداد المنشآت الفندقية بالطبع سيساهم في إيجاد أكبر طاقة إشغال واستيعاب ممكنة للوافدين، منوها إلي ضرورة التركيز علي التسويق والدعاية الجيدة للمزارات السياحية فى مصر مثل مهرجان العلمين الذي يتم في الأيام حالية فهو ترويج كبير لمدينة سياحية ذكية مثل مدينة العلمين الجديدة.

وتابع النائب : كما لوحظ في الآونة الأخيرة ارتفاع ملحوظ في معدل ايرادات القطاع السياحى، ونأمل في تحقيق المزيد من خلال تنفيذ استراتيجية الوصول إلى 30 مليون سائح.

والتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، مع أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، لاستعراض عدد من الموضوعات وملفات العمل الخاصة بالوزارة، وذلك بحضور يُمنى النجار، مساعد الوزير للشئون الفنية.

واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى أن لدينا خطة محددة لتحسين التجربة السياحية في مصر من جميع الجوانب، بما في ذلك تعزيز التكامل بين قطاعي السياحة والطيران، على النحو الذي يعظّم القيمة المضافة لما يتوافر بمصر من مقومات سياحية وثقافية فريدة.

وخلال اللقاء، أكد وزير السياحة والآثار أن الوزارة بصدد تطبيق سياسات جديدة تستهدف تحسين مناخ الاستثمار السياحي، من أجل مسايرة ومواكبة التطورات الحديثة التي تشهدها صناعة السياحة على مستوى العالم، وكذلك لحصول مصر على نصيب عادل من حركة السياحة العالمية، ولا سيما أنها تتمتع بمقومات سياحية كبيرة غير متوافرة في العديد من دول العالم.

وفي هذا الإطار أكد الوزير، أن من أهم بنود استراتيجية مصر لجذب ٣٠ مليون سائح هو تحسين مناخ الاستثمار السياحي وزيادة عدد المنشآت الفندقية، مشيرا إلى أن عدد المنشآت الفندقية لا يتناسب مع طموحات مصر فى زيادة الحركة السياحية الوافدة وتحقيق المستهدف المطلوب سنويا.