عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

لتعزيز إيرادات القطاع|برلماني: التركيز على التسويق الجيد للمزارات السياحية ضرورة

النائب عبد الفتاح
النائب عبد الفتاح يحيي عضو مجلس النواب

قال النائب عبد الفتاح يحيى عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الدولة توجه اهتماما كبيرا بشأن تعزيز مستوى الاستثمارات بشكل عام، حيث أكد ذلك التعديلات الأخيرة التي تمت مناقشتها بقانون الاستثمار، لافتا إلى أن فئة المستثمرين من أبرز الفئات التي تسعى الحكومة لدعمها.

 

حوافز وتسهيلات للمستثمرين 

 

وأضاف “ يحيي" فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن قيام الحكومة بمراجعة مستمرة للحوافز والتسهيلات الاستثمارية وإحداث إضافة عليها، تؤكد جديتها وعزمها على تحسين مناخ الاستثمار السياحى، معقبا “صناعة السياحة مؤثرة جدا في تحقيق التنمية والكثير من الدول حاليا توجه مجهوداتها للارتقاء بها” .

وأشار عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن العمل على زيادة أعداد المنشآت الفندقية بالطبع سيساهم في إيجاد أكبر طاقة إشغال واستيعاب ممكنة للوافدين، منوها إلي ضرورة التركيز علي التسويق والدعاية الجيدة للمزارات السياحية فى مصر مثل مهرجان العلمين الذي يتم في الأيام حالية فهو ترويج كبير لمدينة سياحية ذكية مثل مدينة العلمين الجديدة.

وتابع النائب : كما لوحظ في الآونة الأخيرة ارتفاع ملحوظ في معدل ايرادات القطاع السياحى، ونأمل في تحقيق المزيد من خلال تنفيذ استراتيجية الوصول إلى 30 مليون سائح.

برلمانى: زيادة أعداد المنشأت الفندقية يدعم تنشيط حركة السياحة

شيء إيجابي.. عزة مصطفى تشيد باستجابة «الداخلية» لبرنامجها بشأن ملف السياحة

والتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، مع أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، لاستعراض عدد من الموضوعات وملفات  العمل الخاصة بالوزارة، وذلك بحضور يُمنى النجار، مساعد الوزير للشئون الفنية.

واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى أن لدينا خطة محددة لتحسين التجربة السياحية في مصر من جميع الجوانب، بما في ذلك تعزيز التكامل بين قطاعي السياحة والطيران، على النحو الذي يعظّم القيمة المضافة لما يتوافر بمصر من مقومات سياحية وثقافية فريدة.

وخلال اللقاء، أكد وزير السياحة والآثار أن الوزارة بصدد تطبيق سياسات جديدة تستهدف تحسين مناخ الاستثمار السياحي، من أجل مسايرة ومواكبة التطورات الحديثة التي تشهدها صناعة السياحة على مستوى العالم، وكذلك لحصول مصر على نصيب عادل من حركة السياحة العالمية، ولا سيما أنها تتمتع بمقومات سياحية كبيرة غير متوافرة في العديد من دول العالم.

وفي هذا الإطار أكد الوزير، أن من أهم بنود استراتيجية مصر لجذب ٣٠ مليون سائح هو تحسين مناخ الاستثمار السياحي وزيادة عدد المنشآت الفندقية، مشيرا إلى أن عدد المنشآت الفندقية لا يتناسب مع طموحات مصر فى زيادة الحركة السياحية الوافدة وتحقيق المستهدف المطلوب سنويا.

السياحة صناعة السياحة المنشآت الفندقية مجلس الوزراء مهرجان العلمين ايرادات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد الجوية تصدم المواطنين بشأن موعد انتهاء الموجة شديدة الحرارة

نجم المنتخب| الزمالك يخطف صفقة العمر من الأهلي وبيراميدز.. ورغبة اللاعب حسمت الأمر

وقع لهذا النادي.. شوبير يصدم جماهير الزمالك بشأن مصطفى فتحي

قلعتها الباروكة.. فنانة شهيرة تقع في ورطة بعد طلب صادم من المذيعة

أشرف بن شرقي يصدم الأهلي بطلب غريب للموافقة على ارتداء التيشيرت الأحمر

السعودية.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن الطقس خلال الساعات المقبلة

بعد رفع مارلبورو وإل إم .. الشرقية للدخان تعلن أسعار السجائر الرسمية| تفاصيل

بعد 4 سنوات على وفاته.. قرار مفاجئ من خطيبة هيثم أحمد زكي

موضوعات متعلقة

برلمانى: زيادة أعداد المنشأت الفندقية يدعم تنشيط حركة السياحة

شيء إيجابي.. عزة مصطفى تشيد باستجابة «الداخلية» لبرنامجها بشأن ملف السياحة

ترشيحاتنا

أنا عايزة أخلعك.. الطرق القانونية لرفع دعوى خلع أمام محكمة الأسرة

الصحة تكشف تفاصيل جديدة عن المرض الغامض بمحافظة قنا

الأزمة تتزايد | رد ناري من ميدو على المستشار القانوني للأهلي

ميدو يزف بشري سارة بشأن مصير كولر مع الأهلي

فشل صفقة الأهلي المنتظرة .. تفاصيل مثيرة

كل ذكرياتك برسائلك ضاعت في هذا التطبيق الشهير.. إليك طريقة إرجاعها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هذا ما يحدث لجسمك عند تناول الفلفل الأسود؟

تهديد شادية ورفض عبد الحليم.. أدوار ناجحة ومواقف مؤثرة في مسيرة الفنان يوسف شعبان| صور

جلست بالخلف..صورة تجمع الملكة رانيا بولي العهد الأردني والأميرة رجوة تثير جدلا

فرصة للمصيف.. 4 أيام إجازة رسمية هذا الأسبوع

فيديو

قلعتها الباروكة.. فنانة شهيرة تقع في ورطة بعد طلب صادم من المذيعة

المتجمهرون دهسوا فرد أمن.. النيابة تكشف كواليس سيدي براني وضبط السيارات المسروقة

الساحر البرازيلي جوستافو سوزا .. كل ما تريد معرفته عن صفقة الأهلي الجديدة «فيديوجراف»

قصة الـ 500 بلاغ .. محامي الأهلي يفتح النار على ميدو و مرتضى منصور «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ