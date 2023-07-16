برلمانى: زيادة أعداد المنشأت الفندقية يدعم تنشيط حركة السياحة

قال النائب أحمد ادريس عضو لجنة السياحة والأثار بمجلس النواب، إن قطاع السياحة شهد حالة من التوقف والتعثر الكامل خلال فترة كورونا، ولكن سرعان ما عاود الانتعاش مجددا ولذا فإن العمل علي إستمرار هذا النمو لابد من تقديم كافة التسهيلات للمستثمرين بالمجال السياحى.

زيادة أعداد الغرف السياحية

وأضاف “ ادريس” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن أول موسم سياحى كامل العدد شهدته مصر منذ عام 2011، كان موسم العام الماضي، لذا فإن فكرة العمل علي زيادة أعداد الغرف السياحية والمنشأت الفندقية من أهم العوامل التي تدعم تنشيط السياحة وتحفيز الوافدين علي الزيارة.

ولفت عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، إلى أهمية زيادة أعداد الفنادق للمحافظات السياحية بصفة عامة ومحافظات “ الأقصر والغردقة وأسوان” بصفة خاصة ليكن مشروع المثلث الذهبى في القطاع السياحى، ليحاكى نظيره الذي يتم تنفيذه في محافظات الصعيد.

وأستطرد النائب : نحتاج إلي زيادة الاستثمارات في مختلف القطاعات في الجزء الجنوبي من الدولة وذلك في إطار تحقيق التنمية الشاملة، واستغلال المقومات والموارد التي تملكها الدولة في هذه المحافظات.

وناشد النائب، بأهمية تسهيل الإجراءات الخاصة بتراخيص مزاولة الأنشطة السياحية، من خلال تفعيل الشباك الواحد، قائلا “ وجود أكثر من جهة لذلك يكون عقبة أمام المستثمر” لذا لابد من حل هذه المشكلة وفتح الأبواب أمام المستثمرين.

والتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، مع أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، لاستعراض عدد من الموضوعات وملفات العمل الخاصة بالوزارة، وذلك بحضورة يُمنى النجار، مساعد الوزير للشئون الفنية.

واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى أن لدينا خطة محددة لتحسين التجربة السياحية في مصر من جميع الجوانب، بما في ذلك تعزيز التكامل بين قطاعي السياحة والطيران، على النحو الذي يعظّم القيمة المضافة لما يتوافر بمصر من مقومات سياحية وثقافية فريدة.

وخلال اللقاء، أكد وزير السياحة والآثار أن الوزارة بصدد تطبيق سياسات جديدة تستهدف تحسين مناخ الاستثمار السياحي، من أجل مسايرة ومواكبة التطورات الحديثة التي تشهدها صناعة السياحة على مستوى العالم، وكذلك لحصول مصر على نصيب عادل من حركة السياحة العالمية، ولا سيما أنها تتمتع بمقومات سياحية كبيرة غير متوافرة في العديد من دول العالم.

وفي هذا الإطار أكد الوزير، أن من أهم بنود استراتيجية مصر لجذب ٣٠ مليون سائح هو تحسين مناخ الاستثمار السياحي وزيادة عدد المنشآت الفندقية، مشيرا إلى أن عدد المنشآت الفندقية لا يتناسب مع طموحات مصر فى زيادة الحركة السياحية الوافدة وتحقيق المستهدف المطلوب سنويا.