خبير: تسهيل اللوجيستيات يلعب دورا مهما في جذب السياحة| فيديو

قال طارق سرحان، الخبير السياحي، إن السياحة تهدف لخلق وعي محب للبلد وتعويض الفجوة الدولارية، متابعًا أن مدينة العلمين الجديدة تستهدف المواطن المصري والعربي والأجنبي.

وأضاف “سرحان”، خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم الأحد، أن مدينة العلمين الجديدة تم تحويلها من مدينة ملئية بالألغام إلى جنة في خلال 7 سنوات فقط، وذلك بمجهودات الحكومة والمواطنين، مؤكدًا أنه إذا تم استغلالها بالشكل الملائم سنقدم منتجا غير مسبوق في العالم.

وأوضح الخبير السياحي أن مدينة العلمين الجديدة أصبحت منافسًا سعريًا مع غيرها من المدن نظرًا لقرب مسافة الطيران لها، بجانب جودة مياهها وجوها الفريد، لافتا إلى أن السياحة صناعة لوجيستيات، حيث تلعب حركة دورًا مهمًا في جذب السياحة.