سر زيادة أعداد السائحين في مصر مؤخرا.. غرفة شركات السياحة توضح

أكد إيهاب عبد العال عضو غرفة شركات السياحة، أن زيادة أعداد السائحين في مصر مؤخرا سببه افتتاح متحف الحضارة وتنفيذ موكب المومياوات الملكية وطريق الكباش.

وقال إيهاب عبدالعال في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الاهتمام بالترويج لسياحة آثار المصرية أدى إلى زيادة أعداد السائحين لمصر ".

وأضاف إيهاب عبد العال:" هناك 120 مقصدا سياحيا للشاطئ والاستجمام والتسوق في العالم تتخطى الدولة المصرية".

وتابع إيهاب عبد العال:" الدولة المصرية بدأت تهتم بالسياحة الثقافية والأثرية لأن الآثار أمر فريد في مصر ولا يوجد في أي مكان بالعالم ".



وأكمل إيهاب عبد العال:" مردود الترويج لسياحة الآثار قوي ويجذب العديد من السائحين من مختلف أنحاء العالم ".